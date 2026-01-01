Implemente MongoDB 4 com instalação com um clique.
Base de dados NoSQL flexível orientada a documentos para aplicações modernas com esquemas dinâmicos e consultas poderosas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MongoDB 4
O MongoDB é uma base de dados de documentos de código aberto líder que armazena dados em documentos flexíveis semelhantes a JSON, em vez de tabelas relacionais rígidas. A Versão 4.4 oferece uma plataforma pronta para produção com transações ACID multi-documento, uma poderosa estrutura de agregação e escalabilidade horizontal através de sharding. O seu esquema dinâmico permite que as estruturas de dados das aplicações evoluam sem migrações complexas, tornando-o um ajuste natural para fluxos de trabalho de desenvolvimento modernos.
Executar o MongoDB no seu próprio VPS oferece desempenho de E/S dedicado, controlo total da configuração e custos previsíveis em comparação com serviços de base de dados em nuvem geridos. Pode ajustar a alocação de memória, implementar estratégias de backup personalizadas e conectar qualquer aplicação usando os drivers nativos disponíveis para cada linguagem de programação principal.
Principais características de MongoDB 4
Modelo de dados de documento
Armazene dados hierárquicos e aninhados em documentos únicos, em vez de os espalhar por várias tabelas associadas, simplificando o código da aplicação e as consultas.
Transações ACID
As transações ACID multi-documento garantem a consistência dos dados entre coleções, cumprindo os requisitos de fiabilidade de dados financeiros e empresariais críticos.
Agregação Framework
Poderosos processos de agregação baseados em pipeline processam e transformam dados no lado do servidor, permitindo análises complexas sem mover os dados para um sistema separado.
Escalabilidade Horizontal
O sharding integrado distribui os dados entre vários nós automaticamente, escalando o débito de escrita e o armazenamento à medida que os seus dados crescem.
Linguagem de Consulta Rica
Suporta pesquisa de texto completo, consultas geoespaciais e filtragem complexa com índices secundários otimizados para cada padrão de acesso.
Por que executar MongoDB 4 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.