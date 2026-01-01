O MongoDB é uma base de dados de documentos de código aberto líder que armazena dados em documentos flexíveis semelhantes a JSON, em vez de tabelas relacionais rígidas. A Versão 4.4 oferece uma plataforma pronta para produção com transações ACID multi-documento, uma poderosa estrutura de agregação e escalabilidade horizontal através de sharding. O seu esquema dinâmico permite que as estruturas de dados das aplicações evoluam sem migrações complexas, tornando-o um ajuste natural para fluxos de trabalho de desenvolvimento modernos.

Executar o MongoDB no seu próprio VPS oferece desempenho de E/S dedicado, controlo total da configuração e custos previsíveis em comparação com serviços de base de dados em nuvem geridos. Pode ajustar a alocação de memória, implementar estratégias de backup personalizadas e conectar qualquer aplicação usando os drivers nativos disponíveis para cada linguagem de programação principal.