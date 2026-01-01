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Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Pangolin Newt

Pangolin Newt é um cliente de túnel WireGuard e proxy TCP/UDP totalmente em espaço de utilizador, concebido para se integrar com a plataforma de acesso com reconhecimento de identidade Pangolin. Operando sem módulos de kernel ou privilégios elevados, o Newt estabelece túneis encriptados para os nós de saída Pangolin e fornece proxies locais para encaminhar o tráfego de aplicações de forma segura.

Implementar o Newt no seu VPS juntamente com os seus serviços proporciona acesso remoto de confiança zero a recursos privados a partir de qualquer lugar, com o acesso regido pelas políticas baseadas em identidade da Pangolin — sem exposição de IP público ou sobrecarga de VPN tradicional necessária.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Pangolin Newt

WireGuard no espaço de utilizador

Executa inteiramente no espaço do utilizador, sem módulos do kernel ou privilégios elevados, tornando-o seguro e simples de implementar em ambientes contentorizados.

Acesso de Confiança Zero

O acesso a todos os recursos é controlado pelas políticas de identidade Pangolin, garantindo que apenas utilizadores autenticados e autorizados possam aceder a serviços privados.

Proxy TCP/UDP Integrado

Atua como gestor de túneis e proxy de aplicação, encaminhando o tráfego para múltiplos serviços através de uma única ligação WireGuard encriptada.

Gestão Automática de Túneis

Mantém uma ligação WebSocket persistente ao plano de controlo Pangolin para que os túneis sejam automaticamente restabelecidos após interrupções de rede.

Apoio ao atravessamento de NAT

Conecta-se de forma fiável por trás de firewalls e redes restritivas, sem encaminhamento manual de portas ou alterações à configuração da sua rede.

Por que executar Pangolin Newt na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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