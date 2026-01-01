Pangolin Newt é um cliente de túnel WireGuard e proxy TCP/UDP totalmente em espaço de utilizador, concebido para se integrar com a plataforma de acesso com reconhecimento de identidade Pangolin. Operando sem módulos de kernel ou privilégios elevados, o Newt estabelece túneis encriptados para os nós de saída Pangolin e fornece proxies locais para encaminhar o tráfego de aplicações de forma segura.

Implementar o Newt no seu VPS juntamente com os seus serviços proporciona acesso remoto de confiança zero a recursos privados a partir de qualquer lugar, com o acesso regido pelas políticas baseadas em identidade da Pangolin — sem exposição de IP público ou sobrecarga de VPN tradicional necessária.