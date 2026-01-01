Implemente Pangolin Newt com instalação de um clique.
Cliente WireGuard de túnel em userspace que expõe serviços privados de forma segura através da plataforma de acesso remoto Pangolin.
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O que pode criar com Pangolin Newt
Pangolin Newt é um cliente de túnel WireGuard e proxy TCP/UDP totalmente em espaço de utilizador, concebido para se integrar com a plataforma de acesso com reconhecimento de identidade Pangolin. Operando sem módulos de kernel ou privilégios elevados, o Newt estabelece túneis encriptados para os nós de saída Pangolin e fornece proxies locais para encaminhar o tráfego de aplicações de forma segura.
Implementar o Newt no seu VPS juntamente com os seus serviços proporciona acesso remoto de confiança zero a recursos privados a partir de qualquer lugar, com o acesso regido pelas políticas baseadas em identidade da Pangolin — sem exposição de IP público ou sobrecarga de VPN tradicional necessária.
Principais características de Pangolin Newt
WireGuard no espaço de utilizador
Executa inteiramente no espaço do utilizador, sem módulos do kernel ou privilégios elevados, tornando-o seguro e simples de implementar em ambientes contentorizados.
Acesso de Confiança Zero
O acesso a todos os recursos é controlado pelas políticas de identidade Pangolin, garantindo que apenas utilizadores autenticados e autorizados possam aceder a serviços privados.
Proxy TCP/UDP Integrado
Atua como gestor de túneis e proxy de aplicação, encaminhando o tráfego para múltiplos serviços através de uma única ligação WireGuard encriptada.
Gestão Automática de Túneis
Mantém uma ligação WebSocket persistente ao plano de controlo Pangolin para que os túneis sejam automaticamente restabelecidos após interrupções de rede.
Apoio ao atravessamento de NAT
Conecta-se de forma fiável por trás de firewalls e redes restritivas, sem encaminhamento manual de portas ou alterações à configuração da sua rede.
Por que executar Pangolin Newt na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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