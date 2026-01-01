O Emby é um servidor de media pessoal abrangente que reúne toda a sua coleção de media — filmes, séries de TV, música e fotografias — numa única plataforma unificada. Ele converte e transmite automaticamente conteúdo para qualquer dispositivo, com transcodificação em tempo real a garantir uma reprodução fluida independentemente das capacidades do cliente ou das condições da rede.

Alojando o Emby no seu próprio VPS oferece-lhe disponibilidade 24/7, velocidades de upload de nível empresarial para streaming remoto, e recursos de transcodificação dedicados para múltiplos espectadores simultâneos. A sua biblioteca de media e os metadados permanecem inteiramente sob o seu controlo, sem níveis de subscrição a limitar a reprodução ou o armazenamento.