LLDAP é um servidor de autenticação leve e opinativo que expõe uma interface LDAP padrão, apoiado por uma interface de administração web amigável. Onde as configurações tradicionais de LDAP exigem centenas de páginas de esquema, ACLs e configuração slapd, o LLDAP oferece predefinições sensatas de imediato: esquemas predefinidos de utilizador/grupo/email, um gestor de utilizadores gráfico e um único binário que inicia em milissegundos.

Alojar o LLDAP no seu VPS oferece uma única fonte de verdade para contas de utilizador em todas as aplicações autoalojadas que comunicam via LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana e dezenas de outras — sem a sobrecarga operacional do OpenLDAP. Os utilizadores residem num só local, as alterações de palavra-passe propagam-se por todo o lado e os grupos controlam o acesso centralmente.