Implemente LLDAP com uma instalação de um clique.
Servidor de autenticação leve que fornece um backend LDAP simplificado e com uma abordagem específica para aplicações autoalojadas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LLDAP
LLDAP é um servidor de autenticação leve e opinativo que expõe uma interface LDAP padrão, apoiado por uma interface de administração web amigável. Onde as configurações tradicionais de LDAP exigem centenas de páginas de esquema, ACLs e configuração slapd, o LLDAP oferece predefinições sensatas de imediato: esquemas predefinidos de utilizador/grupo/email, um gestor de utilizadores gráfico e um único binário que inicia em milissegundos.
Alojar o LLDAP no seu VPS oferece uma única fonte de verdade para contas de utilizador em todas as aplicações autoalojadas que comunicam via LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana e dezenas de outras — sem a sobrecarga operacional do OpenLDAP. Os utilizadores residem num só local, as alterações de palavra-passe propagam-se por todo o lado e os grupos controlam o acesso centralmente.
Principais características de LLDAP
LDAP para o resto de nós
Servidor LDAP em conformidade com os padrões, com predefinições sensatas, para que as aplicações que esperam OpenLDAP funcionem sem problemas, sem o fardo da manutenção de esquemas e ACLs.
UI de administração web
Gerir utilizadores, grupos e associações através de uma interface gráfica – sem ficheiros ldif, sem ldapadd de linha de comandos, sem edição de esquema.
Fonte única de verdade
Cada aplicação autoalojada lê a partir de uma única base de dados de utilizadores, pelo que as alterações de palavra-passe, desativações e atualizações de adesão a grupos são aplicadas em todo o lado simultaneamente.
GraphQL API administrativa
Automatize o aprovisionamento e a gestão de grupos através de uma API GraphQL tipada, além da interface padrão de ligação/pesquisa LDAP.
Fluxo de redefinição de palavra-passe
Fluxo integrado de redefinição de palavra-passe baseado em email para utilizadores finais, para que os administradores não se tornem um serviço de apoio para palavras-passe esquecidas.
Pegada pequena
Um único binário Rust com persistência SQLite utiliza CPU e RAM mínimos, deixando espaço livre no VPS para as aplicações que realmente precisam.
Por que executar LLDAP na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.