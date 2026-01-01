Implemente o Flame com instalação de um clique.
Página inicial e painel de controlo autoalojado para o seu servidor pessoal e serviços de homelab.
Escolha um plano VPS para Flame
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Flame
O Flame é uma página inicial autoalojada que transforma o seu servidor num centro organizado para todas as suas aplicações e marcadores. Tudo é gerido através de uma GUI integrada — sem ficheiros de configuração para editar, sem reinícios necessários. Adicione aplicações, organize marcadores e personalize o aspeto inteiramente a partir do navegador.
Ao contrário dos serviços de dashboard alojados, o Flame executa inteiramente no seu próprio VPS, mantendo o seu inventário de serviços e marcadores privados. A sua integração de etiquetas Docker descobre automaticamente os contentores em execução, para que o seu dashboard se mantenha atualizado à medida que implementa novos serviços.
Principais características de Flame
Gestão baseada em GUI
Adicione, atualize e elimine aplicações e marcadores diretamente a partir da interface web sem editar quaisquer ficheiros de configuração.
Autodescoberta Docker
Deteta automaticamente contentores em execução ao ler as etiquetas Docker, mantendo o seu painel de controlo sincronizado com os serviços implementados.
Pesquisa integrada
A barra de pesquisa integrada suporta 11 motores de pesquisa web e filtra aplicações locais e favoritos em tempo real.
Temas personalizados
Escolha entre 15 temas de cores incorporados ou crie o seu próprio com o editor de temas personalizado e substituições de CSS.
Widget do tempo
Exiba as condições meteorológicas em tempo real no seu painel de controlo, utilizando uma chave de API de Meteorologia gratuita e as suas coordenadas de localização.
Por que executar Flame na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.