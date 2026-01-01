O Flame é uma página inicial autoalojada que transforma o seu servidor num centro organizado para todas as suas aplicações e marcadores. Tudo é gerido através de uma GUI integrada — sem ficheiros de configuração para editar, sem reinícios necessários. Adicione aplicações, organize marcadores e personalize o aspeto inteiramente a partir do navegador.

Ao contrário dos serviços de dashboard alojados, o Flame executa inteiramente no seu próprio VPS, mantendo o seu inventário de serviços e marcadores privados. A sua integração de etiquetas Docker descobre automaticamente os contentores em execução, para que o seu dashboard se mantenha atualizado à medida que implementa novos serviços.