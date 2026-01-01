Implemente o Wakapi com instalação de um clique.
Monitor de tempo de programação autoalojado compatível com plugins WakaTime, com dashboards, relatórios e classificações.
Escolha um plano VPS para Wakapi
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Wakapi
Wakapi é um rastreador de atividade de codificação autoalojado que é totalmente compatível com os plugins de editor do WakaTime. Recolhe o tempo gasto a programar, discriminado por projeto, linguagem, editor e sistema operativo, apresentando os dados num painel visual sem partilhar nada com serviços de nuvem de terceiros.
Autoalojar o Wakapi num VPS mantém a sua atividade de codificação privada ao mesmo tempo que fornece todas as informações que o WakaTime oferece. Suporta resumos semanais por email, classificações públicas para motivação da equipa, geração de emblemas README para perfis do GitHub e integração com editores populares, incluindo VS Code, JetBrains IDEs e Vim.
Principais características de Wakapi
Compatível com WakaTime
Funciona com todos os plugins de editor WakaTime existentes – basta apontá-los para a sua instância Wakapi autoalojada em vez de wakatime.com.
Painéis de controlo de programação
Visualize o tempo gasto por projeto, idioma, editor e SO com gráficos filtráveis que abrangem qualquer período de datas.
Relatórios de email semanais
Receba resumos semanais automatizados da sua atividade de programação, entregues diretamente na sua caixa de entrada.
Emblemas do GitHub
Gere emblemas README dinâmicos que mostram o seu tempo semanal de programação para exibir nas páginas de perfil do GitHub.
Tabelas de classificação da equipa
Partilhe uma tabela de classificação pública com colegas de equipa para monitorizar e comparar a atividade de programação em toda a equipa de desenvolvimento.
Por que executar Wakapi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.