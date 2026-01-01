Wakapi é um rastreador de atividade de codificação autoalojado que é totalmente compatível com os plugins de editor do WakaTime. Recolhe o tempo gasto a programar, discriminado por projeto, linguagem, editor e sistema operativo, apresentando os dados num painel visual sem partilhar nada com serviços de nuvem de terceiros.

Autoalojar o Wakapi num VPS mantém a sua atividade de codificação privada ao mesmo tempo que fornece todas as informações que o WakaTime oferece. Suporta resumos semanais por email, classificações públicas para motivação da equipa, geração de emblemas README para perfis do GitHub e integração com editores populares, incluindo VS Code, JetBrains IDEs e Vim.