Convoy é um gateway de webhooks nativo da cloud de código aberto, construído para ingerir, persistir, depurar, entregar e gerir milhões de eventos de webhook em escala de forma segura. Projetado para equipas de engenharia que enviam eventos a clientes ou recebem eventos de terceiros, resolve a dor operacional de construir uma infraestrutura de webhook fiável — com novas tentativas automáticas, verificação de assinatura, tratamento de mensagens mortas e um painel de administração completo para inspecionar cada entrega.

O autoalojamento do Convoy mantém os payloads de eventos, os endpoints de clientes e os registos de entrega dentro do seu VPS, sem preços por evento e sem visibilidade de terceiros no seu tráfego. PostgreSQL e Redis são fornecidos pré-configurados para que o gateway esteja pronto para cargas de trabalho de webhook de produção desde a primeira implementação.