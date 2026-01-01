Implemente Convoy com instalação de um clique.
Gateway de webhooks nativo da nuvem e de código aberto para ingerir, persistir, depurar e entregar de forma fiável milhões de eventos de webhook.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Convoy
Convoy é um gateway de webhooks nativo da cloud de código aberto, construído para ingerir, persistir, depurar, entregar e gerir milhões de eventos de webhook em escala de forma segura. Projetado para equipas de engenharia que enviam eventos a clientes ou recebem eventos de terceiros, resolve a dor operacional de construir uma infraestrutura de webhook fiável — com novas tentativas automáticas, verificação de assinatura, tratamento de mensagens mortas e um painel de administração completo para inspecionar cada entrega.
O autoalojamento do Convoy mantém os payloads de eventos, os endpoints de clientes e os registos de entrega dentro do seu VPS, sem preços por evento e sem visibilidade de terceiros no seu tráfego. PostgreSQL e Redis são fornecidos pré-configurados para que o gateway esteja pronto para cargas de trabalho de webhook de produção desde a primeira implementação.
Principais características de Convoy
Entrega fiável
Estratégias de repetição automática exponencial e linear evitam que falhas transitórias nos endpoints dos clientes resultem na perda de eventos de webhook.
Verificação de assinatura
Assinar pedidos de saída com HMAC e verificar webhooks recebidos para que cada evento possa ser confiado pelo remetente e recetor.
Painel de administração
Inspecione, filtre e reproduza cada entrega de webhook a partir de uma IU integrada, sem escrever ferramentas de depuração personalizadas.
Gateway bidirecional
Atua como um publicador de saída para os clientes e um gateway de entrada para receber em segurança webhooks de terceiros.
Trabalhadores escaláveis
Processos web e de agente separados permitem escalar o débito de ingestão e entrega independentemente à medida que o volume de eventos aumenta.
Dados autoalojados
Payloads de webhook, segredos de endpoint e histórico de entrega permanecem na sua infraestrutura sem taxas SaaS por evento.
Por que executar Convoy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.