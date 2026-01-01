O OpenObserve (O2) é uma plataforma de observabilidade nativa da cloud construída em Rust que unifica a gestão de logs, monitorização de métricas, rastreamento distribuído e monitorização de utilizadores reais numa única implementação leve. Ao utilizar o armazenamento colunar Parquet com suporte nativo S3, oferece custos de armazenamento até 140 vezes mais baixos do que o Elasticsearch, ao mesmo tempo que proporciona um desempenho de consulta comparável ou superior.

Ao contrário das stacks de observabilidade multi-componentes que exigem ferramentas separadas para logs, métricas e rastreamentos, o OpenObserve é fornecido como um único binário com uma base de dados incorporada. O autoalojamento num VPS dá às equipas de engenharia e operações controlo total sobre os seus dados de telemetria — sem licenciamento por posto, sem taxas de saída de dados e sem acesso de terceiros a métricas de infraestrutura sensíveis, logs de erros ou dados de sessão de utilizador.