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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com OpenObserve

O OpenObserve (O2) é uma plataforma de observabilidade nativa da cloud construída em Rust que unifica a gestão de logs, monitorização de métricas, rastreamento distribuído e monitorização de utilizadores reais numa única implementação leve. Ao utilizar o armazenamento colunar Parquet com suporte nativo S3, oferece custos de armazenamento até 140 vezes mais baixos do que o Elasticsearch, ao mesmo tempo que proporciona um desempenho de consulta comparável ou superior.

Ao contrário das stacks de observabilidade multi-componentes que exigem ferramentas separadas para logs, métricas e rastreamentos, o OpenObserve é fornecido como um único binário com uma base de dados incorporada. O autoalojamento num VPS dá às equipas de engenharia e operações controlo total sobre os seus dados de telemetria — sem licenciamento por posto, sem taxas de saída de dados e sem acesso de terceiros a métricas de infraestrutura sensíveis, logs de erros ou dados de sessão de utilizador.

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O que pode criar com {name}

Principais características de OpenObserve

Observabilidade Unificada

Registos, métricas, rastreios distribuídos e monitorização de utilizadores reais, tudo numa só plataforma – sem necessidade de juntar ferramentas separadas ou manter múltiplas integrações.

Armazenamento Parquet

O formato Parquet colunar com armazenamento nativo S3 reduz os custos de armazenamento de dados em até 140 vezes em comparação com o Elasticsearch, tornando a observabilidade à escala de petabytes economicamente viável.

OpenTelemetry Nativo

Ingere dados através do padrão OpenTelemetry, sem agentes específicos de fornecedor ou SDKs proprietários necessários para registos, métricas ou rastreios.

Consultas SQL e PromQL

Consultar registos e rastreios com SQL e métricas com PromQL – linguagens familiares que eliminam a necessidade de aprender uma sintaxe de consulta proprietária.

Dashboards integrados

Modelos de painel de controlo pré-construídos e um construtor visual de painel de controlo fornecem visibilidade imediata sobre a infraestrutura, o desempenho da aplicação e as taxas de erro.

Por que executar OpenObserve na Hostinger

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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