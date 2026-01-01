Implemente o OpenObserve com instalação de um clique.
Plataforma de observabilidade unificada para registos, métricas, rastreios e dashboards – uma alternativa autoalojada económica ao Datadog e Splunk.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenObserve
O OpenObserve (O2) é uma plataforma de observabilidade nativa da cloud construída em Rust que unifica a gestão de logs, monitorização de métricas, rastreamento distribuído e monitorização de utilizadores reais numa única implementação leve. Ao utilizar o armazenamento colunar Parquet com suporte nativo S3, oferece custos de armazenamento até 140 vezes mais baixos do que o Elasticsearch, ao mesmo tempo que proporciona um desempenho de consulta comparável ou superior.
Ao contrário das stacks de observabilidade multi-componentes que exigem ferramentas separadas para logs, métricas e rastreamentos, o OpenObserve é fornecido como um único binário com uma base de dados incorporada. O autoalojamento num VPS dá às equipas de engenharia e operações controlo total sobre os seus dados de telemetria — sem licenciamento por posto, sem taxas de saída de dados e sem acesso de terceiros a métricas de infraestrutura sensíveis, logs de erros ou dados de sessão de utilizador.
Principais características de OpenObserve
Observabilidade Unificada
Registos, métricas, rastreios distribuídos e monitorização de utilizadores reais, tudo numa só plataforma – sem necessidade de juntar ferramentas separadas ou manter múltiplas integrações.
Armazenamento Parquet
O formato Parquet colunar com armazenamento nativo S3 reduz os custos de armazenamento de dados em até 140 vezes em comparação com o Elasticsearch, tornando a observabilidade à escala de petabytes economicamente viável.
OpenTelemetry Nativo
Ingere dados através do padrão OpenTelemetry, sem agentes específicos de fornecedor ou SDKs proprietários necessários para registos, métricas ou rastreios.
Consultas SQL e PromQL
Consultar registos e rastreios com SQL e métricas com PromQL – linguagens familiares que eliminam a necessidade de aprender uma sintaxe de consulta proprietária.
Dashboards integrados
Modelos de painel de controlo pré-construídos e um construtor visual de painel de controlo fornecem visibilidade imediata sobre a infraestrutura, o desempenho da aplicação e as taxas de erro.
Por que executar OpenObserve na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.