Instalação do Documenso com um clique.
Plataforma de assinatura de documentos de código aberto para assinaturas digitais legalmente vinculativas com total propriedade dos dados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Documenso
Documenso é uma alternativa de código aberto ao DocuSign, construído para organizações que necessitam de assinaturas digitais seguras e legalmente vinculativas sem ceder o controlo de documentos sensíveis a um fornecedor SaaS de terceiros. Suporta fluxos de trabalho de assinatura multipartidários, modelos de documentos e trilhas de auditoria abrangentes, com uma interface limpa adequada para equipas jurídicas, de RH e financeiras.
O autoalojamento do Documenso no seu VPS mantém cada documento, assinatura e registo de auditoria na sua própria infraestrutura. Não há taxas por documento, nem limites de armazenamento impostos por um fornecedor, e nenhum risco de exposição de dados através de uma plataforma partilhada. A gestão local de certificados e o SMTP configurável garantem que o processo de assinatura permanece inteiramente sob o seu controlo.
Principais características de Documenso
Assinatura multipartidária
Encaminhe documentos para vários signatários por ordem sequencial ou paralela e acompanhe o estado de conclusão em tempo real.
Registos de auditoria abrangentes
Cada ação é registada com registos de data e hora e endereços IP, gerando o rasto de evidências exigido para fins legais e de conformidade.
Modelos de documentos
Guarde estruturas de documentos frequentemente utilizadas como modelos para acelerar fluxos de trabalho de assinatura recorrentes, como contratos e NDAs.
Assinatura de certificado local
Os documentos são assinados utilizando um certificado gerido localmente, mantendo o processo criptográfico inteiramente dentro da sua infraestrutura.
Notificações de email
Lembretes automáticos e atualizações de estado mantêm todas as partes informadas sem acompanhamento manual por parte dos remetentes do documento.
Por que executar Documenso na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion