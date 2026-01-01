Documenso é uma alternativa de código aberto ao DocuSign, construído para organizações que necessitam de assinaturas digitais seguras e legalmente vinculativas sem ceder o controlo de documentos sensíveis a um fornecedor SaaS de terceiros. Suporta fluxos de trabalho de assinatura multipartidários, modelos de documentos e trilhas de auditoria abrangentes, com uma interface limpa adequada para equipas jurídicas, de RH e financeiras.

O autoalojamento do Documenso no seu VPS mantém cada documento, assinatura e registo de auditoria na sua própria infraestrutura. Não há taxas por documento, nem limites de armazenamento impostos por um fornecedor, e nenhum risco de exposição de dados através de uma plataforma partilhada. A gestão local de certificados e o SMTP configurável garantem que o processo de assinatura permanece inteiramente sob o seu controlo.