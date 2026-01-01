LibreSpeed é um teste de velocidade HTML5 leve e de código aberto que mede o download, upload, ping e jitter diretamente no navegador. Ao contrário dos sites comerciais de teste de velocidade, funciona inteiramente na infraestrutura que controla, para que possa publicar um teste de velocidade privado para a sua equipa, ISP ou clientes sem enviar tráfego através de servidores de medição de terceiros.

O autoalojamento do LibreSpeed num VPS oferece medições precisas e repetíveis contra um servidor em que confia, com uma base de dados de resultados por teste que permite comparar a qualidade da ligação ao longo do tempo. Os testes funcionam em qualquer navegador moderno de desktop ou móvel, sem etapa de instalação e sem aplicação cliente.