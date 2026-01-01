Implemente o LibreSpeed com instalação de um clique.
Teste de velocidade de internet autoalojado que funciona em qualquer navegador, sem necessidade de Flash, Java ou plugins.
Escolha um plano VPS para LibreSpeed
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LibreSpeed
LibreSpeed é um teste de velocidade HTML5 leve e de código aberto que mede o download, upload, ping e jitter diretamente no navegador. Ao contrário dos sites comerciais de teste de velocidade, funciona inteiramente na infraestrutura que controla, para que possa publicar um teste de velocidade privado para a sua equipa, ISP ou clientes sem enviar tráfego através de servidores de medição de terceiros.
O autoalojamento do LibreSpeed num VPS oferece medições precisas e repetíveis contra um servidor em que confia, com uma base de dados de resultados por teste que permite comparar a qualidade da ligação ao longo do tempo. Os testes funcionam em qualquer navegador moderno de desktop ou móvel, sem etapa de instalação e sem aplicação cliente.
Principais características de LibreSpeed
Teste de navegador sem instalação
HTML5 e JavaScript puros – executa em qualquer navegador moderno em computadores ou dispositivos móveis, sem necessidade de Flash, Java ou download.
Download, upload, ping, jitter
Reporta todas as quatro métricas padrão com duração de teste configurável e número de ligações simultâneas para resultados precisos.
Base de dados de resultados
O backend integrado SQLite ou MySQL armazena cada execução de teste com carimbo de data/hora, IP e ISP para que possa acompanhar as alterações ao longo do tempo.
Marca personalizável
Edite o HTML de front-end, troque o logótipo e aplique o seu próprio tema para lançar um teste de velocidade totalmente personalizado para a sua organização.
Consulta de IP e ISP
A integração opcional do ipinfo.io enriquece cada resultado com o ISP do visitante, a organização e a localização aproximada.
Por que executar LibreSpeed na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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