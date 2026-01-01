Mitra é uma plataforma de microblogging federada de código aberto escrita em Rust que se conecta ao Fediverso mais amplo através do protocolo ActivityPub. Com uma pegada de memória inferior a 50 MB, executa-se confortavelmente nos planos de VPS mais pequenos, interoperando com Mastodon, Pleroma, Misskey e outras redes federadas. Como o Mitra implementa a API do Mastodon, todos os clientes populares do Mastodon funcionam de imediato.

Autoalojar o Mitra no seu próprio VPS mantém o seu grafo social, publicações e dados de subscritores inteiramente sob o seu controlo — sem feeds algorítmicos, sem publicidade e sem plataformas de terceiros a decidir as regras. Define a política de registo, a abordagem de moderação e o âmbito da federação para a sua comunidade.