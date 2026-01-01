Implemente Mitra com instalação de um clique.
Rede social federada leve, baseada em Rust, com compatibilidade total com a API do Mastodon e um consumo de memória mínimo.
Escolha um plano VPS para Mitra
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mitra
Mitra é uma plataforma de microblogging federada de código aberto escrita em Rust que se conecta ao Fediverso mais amplo através do protocolo ActivityPub. Com uma pegada de memória inferior a 50 MB, executa-se confortavelmente nos planos de VPS mais pequenos, interoperando com Mastodon, Pleroma, Misskey e outras redes federadas. Como o Mitra implementa a API do Mastodon, todos os clientes populares do Mastodon funcionam de imediato.
Autoalojar o Mitra no seu próprio VPS mantém o seu grafo social, publicações e dados de subscritores inteiramente sob o seu controlo — sem feeds algorítmicos, sem publicidade e sem plataformas de terceiros a decidir as regras. Define a política de registo, a abordagem de moderação e o âmbito da federação para a sua comunidade.
Principais características de Mitra
Pequena pegada de memória
Funciona com menos de 50 MB de RAM, tornando-o o servidor social federado mais leve disponível e ideal para pequenas implementações de VPS.
Mastodon API compatível
Funciona com praticamente todas as aplicações cliente Mastodon existentes na web, desktop, Android e iOS sem modificação.
Federação ActivityPub
Conecta-se a milhares de instâncias do fediverso para que os utilizadores possam seguir contas em Mastodon, Pleroma, Misskey e outras plataformas.
Subscrições integradas
As subscrições de conteúdo pago nativas liquidadas em Monero permitem aos criadores monetizar o seu trabalho sem processadores de pagamento de terceiros.
Migração de conta
Os utilizadores podem mover a sua identidade e os seus seguidores para outro servidor, garantindo que não ficam presos a uma única instância.
Suporte para Tor e I2P
Funciona em federação através de Tor e I2P pronto a usar para comunidades focadas na privacidade e instâncias com encaminhamento onion.
Por que executar Mitra na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Apache Answer
Plataforma de perguntas e respostas de código aberto para partilha de conhecimento em equipa e criação de comunidade