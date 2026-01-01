Instale MySQL com um clique.
A base de dados relacional de código aberto mais popular do mundo, que alimenta aplicações web e plataformas em todo o lado.
Escolha um plano VPS para MySQL
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MySQL
O MySQL é a base de dados relacional de código aberto mais amplamente adotada no mundo, sendo a camada de dados de inúmeros websites, produtos SaaS e aplicações de negócios. Combina a conformidade ACID completa através do motor de armazenamento InnoDB com replicação comprovada, um dialeto SQL maduro e amplo suporte a drivers em todas as principais linguagens de programação, para que as aplicações e frameworks que já utiliza se conectem a ele sem alterações.
Executar o MySQL no seu próprio VPS oferece-lhe CPU, memória e disco dedicados para as suas consultas, controlo total sobre a configuração e otimização, e um único servidor de base de dados partilhado para todas as suas aplicações — sem as taxas recorrentes e os limites de recursos dos serviços de base de dados geridos.
Principais características de MySQL
Transações ACID
O motor InnoDB fornece transações totalmente atómicas, consistentes, isoladas e duráveis, mantendo os seus dados corretos sob escritas concorrentes e falhas.
Ecossistema Amplo
Drivers nativos para PHP, Python, Java, Node.js, Go e muito mais significam que quase todas as frameworks e ferramentas se conectam ao MySQL prontas a usar.
Replicação & Escalabilidade
A replicação integrada de origem-réplica e em grupo permite escalar leituras e construir topologias de alta disponibilidade à medida que a sua carga de trabalho cresce.
Apoio a Documentos JSON
Um tipo de dados JSON nativo com indexação permite armazenar dados de documentos flexíveis juntamente com tabelas relacionais numa única base de dados.
Motor SQL Maduro
Funções de janela, CTEs e um otimizador baseado em custos oferecem consultas rápidas e expressivas para tudo, desde pesquisas simples a análises complexas.
Por que executar MySQL na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.