O MySQL é a base de dados relacional de código aberto mais amplamente adotada no mundo, sendo a camada de dados de inúmeros websites, produtos SaaS e aplicações de negócios. Combina a conformidade ACID completa através do motor de armazenamento InnoDB com replicação comprovada, um dialeto SQL maduro e amplo suporte a drivers em todas as principais linguagens de programação, para que as aplicações e frameworks que já utiliza se conectem a ele sem alterações.

Executar o MySQL no seu próprio VPS oferece-lhe CPU, memória e disco dedicados para as suas consultas, controlo total sobre a configuração e otimização, e um único servidor de base de dados partilhado para todas as suas aplicações — sem as taxas recorrentes e os limites de recursos dos serviços de base de dados geridos.