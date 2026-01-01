O SFTPGo é um servidor de transferência de ficheiros de código aberto, com todas as funcionalidades, construído em torno de uma arquitetura orientada por eventos. Suporta múltiplos protocolos a partir de uma única implementação — SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS — juntamente com múltiplos backends de armazenamento, incluindo sistemas de ficheiros locais, Amazon S3, Google Cloud Storage e Azure Blob Storage. Uma interface WebAdmin integrada oferece aos administradores controlo total sobre utilizadores, grupos, quotas e políticas de acesso, enquanto uma interface WebClient permite aos utilizadores finais gerir os seus próprios ficheiros diretamente num navegador, sem qualquer software adicional.

A auto-hospedagem do SFTPGo no seu próprio VPS mantém a infraestrutura de transferência de ficheiros sob o seu controlo. Define as políticas de retenção, regras de acesso e backends de armazenamento — sem taxas por utilizador, sem limites de utilização e sem dados a sair da sua infraestrutura.