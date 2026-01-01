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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com SFTPGo

O SFTPGo é um servidor de transferência de ficheiros de código aberto, com todas as funcionalidades, construído em torno de uma arquitetura orientada por eventos. Suporta múltiplos protocolos a partir de uma única implementação — SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS — juntamente com múltiplos backends de armazenamento, incluindo sistemas de ficheiros locais, Amazon S3, Google Cloud Storage e Azure Blob Storage. Uma interface WebAdmin integrada oferece aos administradores controlo total sobre utilizadores, grupos, quotas e políticas de acesso, enquanto uma interface WebClient permite aos utilizadores finais gerir os seus próprios ficheiros diretamente num navegador, sem qualquer software adicional.

A auto-hospedagem do SFTPGo no seu próprio VPS mantém a infraestrutura de transferência de ficheiros sob o seu controlo. Define as políticas de retenção, regras de acesso e backends de armazenamento — sem taxas por utilizador, sem limites de utilização e sem dados a sair da sua infraestrutura.

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O que pode criar com {name}

Principais características de SFTPGo

Suporte multiprotocolo

SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS, todos servidos a partir de um único servidor, assim, os clientes que se conectam com qualquer protocolo padrão são suportados sem implementações adicionais.

Administração Web

Interface WebAdmin completa baseada em navegador para gerir utilizadores, grupos, pastas, quotas e regras de eventos sem qualquer acesso por linha de comandos.

Múltiplos backends de armazenamento

Ligue-se a armazenamento local, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, ou servidores SFTP remotos e apresente-os como uma árvore de diretórios unificada aos utilizadores.

Automação orientada a eventos

Defina regras que acionam webhooks, notificações por email ou scripts personalizados em eventos de ficheiros como carregamentos, transferências ou eliminações.

Quotas por utilizador

Aplicar limites independentes de armazenamento e largura de banda por utilizador ou por pasta para impedir que uma única conta consuma recursos excessivos.

Autenticação de dois fatores

2FA baseado em TOTP para contas de administrador e de utilizador final adiciona uma camada crítica de proteção contra acesso não autorizado.

Por que executar SFTPGo na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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