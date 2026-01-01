Implemente o SFTPGo com instalação de um clique.
Servidor de transferência de ficheiros completo, orientado a eventos, com suporte para SFTP, FTP, WebDAV e HTTP, e uma interface de administração web integrada.
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O que pode criar com SFTPGo
O SFTPGo é um servidor de transferência de ficheiros de código aberto, com todas as funcionalidades, construído em torno de uma arquitetura orientada por eventos. Suporta múltiplos protocolos a partir de uma única implementação — SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS — juntamente com múltiplos backends de armazenamento, incluindo sistemas de ficheiros locais, Amazon S3, Google Cloud Storage e Azure Blob Storage. Uma interface WebAdmin integrada oferece aos administradores controlo total sobre utilizadores, grupos, quotas e políticas de acesso, enquanto uma interface WebClient permite aos utilizadores finais gerir os seus próprios ficheiros diretamente num navegador, sem qualquer software adicional.
A auto-hospedagem do SFTPGo no seu próprio VPS mantém a infraestrutura de transferência de ficheiros sob o seu controlo. Define as políticas de retenção, regras de acesso e backends de armazenamento — sem taxas por utilizador, sem limites de utilização e sem dados a sair da sua infraestrutura.
Principais características de SFTPGo
Suporte multiprotocolo
SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS, todos servidos a partir de um único servidor, assim, os clientes que se conectam com qualquer protocolo padrão são suportados sem implementações adicionais.
Administração Web
Interface WebAdmin completa baseada em navegador para gerir utilizadores, grupos, pastas, quotas e regras de eventos sem qualquer acesso por linha de comandos.
Múltiplos backends de armazenamento
Ligue-se a armazenamento local, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, ou servidores SFTP remotos e apresente-os como uma árvore de diretórios unificada aos utilizadores.
Automação orientada a eventos
Defina regras que acionam webhooks, notificações por email ou scripts personalizados em eventos de ficheiros como carregamentos, transferências ou eliminações.
Quotas por utilizador
Aplicar limites independentes de armazenamento e largura de banda por utilizador ou por pasta para impedir que uma única conta consuma recursos excessivos.
Autenticação de dois fatores
2FA baseado em TOTP para contas de administrador e de utilizador final adiciona uma camada crítica de proteção contra acesso não autorizado.
Por que executar SFTPGo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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