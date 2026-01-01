Agenta é uma plataforma LLMOps completa que consolida os fluxos de trabalho para a implementação de aplicações LLM em produção. As equipas utilizam-na para iterar em prompts num ambiente de testes lado a lado, configurações de versão, executar avaliações automatizadas em conjuntos de testes e rastrear pedidos em tempo real com observabilidade total – tudo a partir da mesma interface.

O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os prompts, conjuntos de dados de avaliação e dados de rastreio dentro da infraestrutura que controla. Não existem taxas por utilizador, sem quotas de tokens em rastreios e total liberdade para integrar qualquer fornecedor de LLM através do SDK e serviços de proxy incluídos.