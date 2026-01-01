Implemente Agenta com um clique.
Plataforma LLMOps de código aberto que combina engenharia de prompts, avaliação e observabilidade num único espaço de trabalho unificado.
Escolha um plano VPS para Agenta
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Agenta
Agenta é uma plataforma LLMOps completa que consolida os fluxos de trabalho para a implementação de aplicações LLM em produção. As equipas utilizam-na para iterar em prompts num ambiente de testes lado a lado, configurações de versão, executar avaliações automatizadas em conjuntos de testes e rastrear pedidos em tempo real com observabilidade total – tudo a partir da mesma interface.
O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os prompts, conjuntos de dados de avaliação e dados de rastreio dentro da infraestrutura que controla. Não existem taxas por utilizador, sem quotas de tokens em rastreios e total liberdade para integrar qualquer fornecedor de LLM através do SDK e serviços de proxy incluídos.
Principais características de Agenta
Laboratório de Prompts
Comparar prompts lado a lado entre modelos e parâmetros num ambiente visual, e depois promover as variantes vencedoras para configurações versionadas.
Avaliação automatizada
Execute prompts contra conjuntos de teste usando avaliadores integrados ou código personalizado para avaliar a correção, similaridade e regressões antes de implementar.
Observabilidade de LLM
Rastreie cada pedido através de spans aninhados com métricas completas de entrada, saída, latência e custo para qualquer fornecedor ou framework de LLM.
Versionamento de prompts
Gerir configurações de prompts como artefactos versionados com ambientes, reversões e um registo que desvincula os prompts do código da aplicação.
Framework agnóstico
SDKs e rastreamento compatível com OpenTelemetry integram-se com LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, e qualquer outra pilha de LLM.
Por que executar Agenta na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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