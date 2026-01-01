Whishper é uma suite de transcrição e legendagem de código aberto que executa o OpenAI Whisper localmente para conversão de voz em texto de alta precisão, sem enviar áudio para qualquer serviço de terceiros. Carregue ficheiros multimédia, cole qualquer URL suportado por yt-dlp, e o Whishper trata da transcrição, tradução e edição de legendas num só local — tudo através de uma interface web polida.

A auto-hospedagem do Whishper mantém gravações sensíveis — entrevistas, reuniões, palestras, chamadas de clientes — inteiramente na sua infraestrutura. O motor LibreTranslate incluído adiciona tradução automática offline em dezenas de idiomas, e o editor de legendas integrado permite-lhe ajustar o tempo, dividir segmentos, e exportar para SRT, VTT, TXT ou JSON sem sair do navegador.