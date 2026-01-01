Implemente Whishper com um clique.
Suite de transcrição de áudio e legendagem autoalojada que executa Whisper, tradução e edição inteiramente no seu próprio servidor.
Escolha um plano VPS para Whishper
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Whishper
Whishper é uma suite de transcrição e legendagem de código aberto que executa o OpenAI Whisper localmente para conversão de voz em texto de alta precisão, sem enviar áudio para qualquer serviço de terceiros. Carregue ficheiros multimédia, cole qualquer URL suportado por yt-dlp, e o Whishper trata da transcrição, tradução e edição de legendas num só local — tudo através de uma interface web polida.
A auto-hospedagem do Whishper mantém gravações sensíveis — entrevistas, reuniões, palestras, chamadas de clientes — inteiramente na sua infraestrutura. O motor LibreTranslate incluído adiciona tradução automática offline em dezenas de idiomas, e o editor de legendas integrado permite-lhe ajustar o tempo, dividir segmentos, e exportar para SRT, VTT, TXT ou JSON sem sair do navegador.
Principais características de Whishper
Transcrição Whisper local
Com tecnologia FasterWhisper, transcreva áudio e vídeo no seu próprio hardware, sem chamadas de API externas ou taxas por minuto.
Ingestão de URL e ficheiros
Largue um ficheiro diretamente ou cole qualquer URL suportado por yt-dlp – YouTube, podcasts, links diretos – e o Whishper obtém-no e transcreve-o.
Tradução offline
O motor LibreTranslate integrado traduz transcrições para dezenas de idiomas sem enviar texto para uma API de tradução comercial.
Editor de legendas incorporado
Editar o tempo, dividir ou inserir segmentos, e observar os avisos de CPS em tempo real enquanto o leitor destaca a linha ativa à medida que o áudio é reproduzido.
Múltiplos formatos de exportação
Descarregue as transcrições concluídas como SRT, VTT, TXT ou JSON, ou copie o texto original diretamente para a sua área de transferência.
Perfis de CPU e GPU
Funciona em instâncias de CPU padrão imediatamente e suporta aceleração de GPU NVIDIA para uma transcrição significativamente mais rápida em hardware compatível.
Por que executar Whishper na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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