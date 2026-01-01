Cypht é um cliente de webmail modular, de código aberto, concebido para simplicidade e velocidade. Ao contrário das soluções de webmail pesadas, o Cypht agrega várias contas de email IMAP e POP3, juntamente com feeds de notícias RSS/Atom, numa única vista de caixa de entrada unificada — proporcionando uma imagem completa das suas comunicações sem alternar entre serviços.

Construído em PHP com uma base Alpine Linux, o Cypht funciona eficientemente em hardware modesto e armazena a configuração do utilizador numa base de dados para implementações multiutilizador fiáveis. A sua arquitetura baseada em módulos significa que apenas carrega as funcionalidades de que precisa, mantendo a interface limpa e a pegada pequena.