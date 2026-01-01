Implemente Cypht com instalação de um clique.
Cliente de webmail leve e de código aberto que unifica várias contas de email e feeds de notícias numa interface rápida.
Escolha um plano VPS para Cypht
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cypht
Cypht é um cliente de webmail modular, de código aberto, concebido para simplicidade e velocidade. Ao contrário das soluções de webmail pesadas, o Cypht agrega várias contas de email IMAP e POP3, juntamente com feeds de notícias RSS/Atom, numa única vista de caixa de entrada unificada — proporcionando uma imagem completa das suas comunicações sem alternar entre serviços.
Construído em PHP com uma base Alpine Linux, o Cypht funciona eficientemente em hardware modesto e armazena a configuração do utilizador numa base de dados para implementações multiutilizador fiáveis. A sua arquitetura baseada em módulos significa que apenas carrega as funcionalidades de que precisa, mantendo a interface limpa e a pegada pequena.
Principais características de Cypht
Agregação de Múltiplas Contas
Conecte múltiplas contas de email IMAP e POP3 numa vista de caixa de entrada unificada para uma gestão de email mais rápida.
Integração do feed de notícias
Combine email e feeds de notícias RSS/Atom numa única interface, reduzindo o número de aplicações de que precisa para se manter informado.
Arquitetura Modular
Ative apenas os módulos de que precisa – contactos, calendários, pastas IMAP, filtros sieve e muito mais – mantendo a interface de utilizador simplificada.
Sessões com Base de Dados
Armazena a configuração e as sessões do utilizador em MariaDB para implementações multiutilizador fiáveis e escaláveis.
Pegada Leve
Executa em Alpine Linux com Nginx e PHP incluídos numa única imagem de ~290 MB, requerendo recursos mínimos de VPS.
Por que executar Cypht na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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