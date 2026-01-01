Implemente o Weblate com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de traduções baseada na web com integração robusta de controlo de versões para fluxos de trabalho de localização contínuos.
Escolha um plano VPS para Weblate
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Weblate
O Weblate é uma poderosa plataforma de gestão de traduções de código aberto que se integra diretamente com Git, GitHub, GitLab e Bitbucket para manter as traduções sincronizadas com a sua base de código. Os tradutores trabalham através de uma interface web intuitiva, enquanto as alterações são automaticamente submetidas de volta aos seus repositórios, eliminando trocas manuais de ficheiros e conflitos de fusão.
Com suporte para mais de 50 formatos de ficheiro, memória de tradução integrada, sugestões de tradução automática e verificações de qualidade, o Weblate simplifica cada etapa do processo de localização. O autoalojamento no seu próprio VPS remove os limites de preço por utilizador e mantém as cadeias de caracteres de origem proprietárias confidenciais.
Principais características de Weblate
Integração de controlo de versões
Sincronize automaticamente as traduções com os repositórios Git, GitHub, GitLab e Bitbucket, sem trocas manuais de ficheiros.
Mais de 50 formatos de ficheiro
Suporta PO, XLIFF, JSON, recursos Android, strings iOS, propriedades Java e dezenas de outros formatos de tradução.
Memória de Tradução
Reutilize strings previamente traduzidas em todos os projetos para manter a consistência e acelerar o trabalho de localização.
Tradução automática
Obtenha sugestões de tradução automática do DeepL, Google Translate e LibreTranslate para acelerar os fluxos de trabalho.
Verificações de qualidade
Detetar erros de marcador de posição, problemas de formatação e inconsistências automaticamente antes que as traduções cheguem à produção.
Rever fluxos de trabalho
Configure processos de aprovação com permissões baseadas em funções para garantir a qualidade da tradução em toda a equipa.
Por que executar Weblate na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.