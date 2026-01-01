O Weblate é uma poderosa plataforma de gestão de traduções de código aberto que se integra diretamente com Git, GitHub, GitLab e Bitbucket para manter as traduções sincronizadas com a sua base de código. Os tradutores trabalham através de uma interface web intuitiva, enquanto as alterações são automaticamente submetidas de volta aos seus repositórios, eliminando trocas manuais de ficheiros e conflitos de fusão.

Com suporte para mais de 50 formatos de ficheiro, memória de tradução integrada, sugestões de tradução automática e verificações de qualidade, o Weblate simplifica cada etapa do processo de localização. O autoalojamento no seu próprio VPS remove os limites de preço por utilizador e mantém as cadeias de caracteres de origem proprietárias confidenciais.