O Homebox é um sistema de inventário e organização construído especificamente para utilizadores domésticos que desejam trazer estrutura aos seus pertences pessoais. Permite catalogar itens com fotos, campos personalizados e etiquetas de localização, enquanto acompanha garantias, datas de compra e valores para documentação de seguro. A rotulagem com códigos QR facilita a identificação e localização de itens em diferentes divisões ou espaços de armazenamento.

O autoalojamento do Homebox no seu VPS mantém os dados sensíveis do inventário — incluindo detalhes sobre bens valiosos e histórico de compras — totalmente privados, sem taxas de subscrição, sem limites de armazenamento e sem o risco de um serviço de terceiros descontinuar o seu acesso aos dados.