Implemente o Homebox com instalação de um clique.
Sistema de inventário doméstico autoalojado para rastrear, organizar e gerir os seus bens pessoais com total privacidade.
Escolha um plano VPS para Homebox
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Homebox
O Homebox é um sistema de inventário e organização construído especificamente para utilizadores domésticos que desejam trazer estrutura aos seus pertences pessoais. Permite catalogar itens com fotos, campos personalizados e etiquetas de localização, enquanto acompanha garantias, datas de compra e valores para documentação de seguro. A rotulagem com códigos QR facilita a identificação e localização de itens em diferentes divisões ou espaços de armazenamento.
O autoalojamento do Homebox no seu VPS mantém os dados sensíveis do inventário — incluindo detalhes sobre bens valiosos e histórico de compras — totalmente privados, sem taxas de subscrição, sem limites de armazenamento e sem o risco de um serviço de terceiros descontinuar o seu acesso aos dados.
Principais características de Homebox
Rotulagem de Código QR
Gere e digitalize códigos QR para uma rápida identificação de itens, reduzindo o tempo de pesquisa em grandes coleções e espaços de armazenamento.
Acompanhamento da Garantia
Registe datas de compra, garantias e recibos com alertas de expiração para que nunca perca o prazo para reclamar.
Organização Baseada na Localização
Atribua itens a divisões específicas ou áreas de armazenamento e pesquise por localização para encontrar qualquer coisa instantaneamente.
Rastreamento de Valor e Seguros
Registar o valor dos itens e gerar relatórios para documentação de seguro residencial e cálculo do património líquido.
Agregados Familiares Multiutilizador
Partilhe o seu inventário com membros da família, atribuindo permissões para gerir colaborativamente os bens domésticos.
Por que executar Homebox na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.