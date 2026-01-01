Implemente Apache Tika com instalação de um clique.
Kit de ferramentas de análise de conteúdo de código aberto que deteta e extrai metadados e texto de mais de mil tipos de ficheiro.
Escolha um plano VPS para Apache Tika
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Tika
O Apache Tika é uma estrutura de deteção e análise de conteúdo que expõe uma única API REST para extrair texto, metadados e estrutura de mais de mil formatos de ficheiro, incluindo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imagens, áudio, vídeo e ficheiros de arquivo. Em vez de integrar dezenas de bibliotecas de análise por formato, as aplicações enviam bytes brutos para o Tika Server e recebem uma saída normalizada.
O autoalojamento do Tika Server no seu próprio VPS mantém o conteúdo dos documentos na infraestrutura que controla – importante para contratos confidenciais, registos internos e dados regulamentados – ao mesmo tempo que elimina as taxas por documento e os limites de taxa cobrados pelas APIs de extração alojadas. A imagem completa é fornecida com Tesseract OCR e GDAL para que PDFs digitalizados e ficheiros de imagem sejam pesquisáveis de imediato.
Principais características de Apache Tika
Mais de mil formatos
Analise PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, imagens, áudio, vídeo e dezenas de formatos de arquivo através de uma interface REST consistente.
OCR integrado
O pacote de imagem completo inclui o Tesseract com pacotes de idiomas em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol, para que PDFs digitalizados e ficheiros de imagem produzam texto pesquisável sem serviços adicionais.
Servidor REST API
Endpoints para extração de texto, metadados, deteção de idioma e identificação de tipo MIME permitem que qualquer backend integre o processamento de documentos com um simples HTTP POST.
Deteção de idioma
Identifique automaticamente o idioma de qualquer texto extraído, permitindo a indexação de pesquisa a jusante, tradução e pipelines de encaminhamento sem agrupar bibliotecas adicionais.
Pipeline pronto
Atua como a fase de extração para plataformas de pesquisa, ingestão RAG, fluxos de trabalho de e-discovery e sistemas de preservação digital que necessitam de texto normalizado de documentos heterogéneos.
Por que executar Apache Tika na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.