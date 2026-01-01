O Apache Tika é uma estrutura de deteção e análise de conteúdo que expõe uma única API REST para extrair texto, metadados e estrutura de mais de mil formatos de ficheiro, incluindo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imagens, áudio, vídeo e ficheiros de arquivo. Em vez de integrar dezenas de bibliotecas de análise por formato, as aplicações enviam bytes brutos para o Tika Server e recebem uma saída normalizada.

O autoalojamento do Tika Server no seu próprio VPS mantém o conteúdo dos documentos na infraestrutura que controla – importante para contratos confidenciais, registos internos e dados regulamentados – ao mesmo tempo que elimina as taxas por documento e os limites de taxa cobrados pelas APIs de extração alojadas. A imagem completa é fornecida com Tesseract OCR e GDAL para que PDFs digitalizados e ficheiros de imagem sejam pesquisáveis de imediato.