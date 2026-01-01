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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Apache Tika

O Apache Tika é uma estrutura de deteção e análise de conteúdo que expõe uma única API REST para extrair texto, metadados e estrutura de mais de mil formatos de ficheiro, incluindo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imagens, áudio, vídeo e ficheiros de arquivo. Em vez de integrar dezenas de bibliotecas de análise por formato, as aplicações enviam bytes brutos para o Tika Server e recebem uma saída normalizada.

O autoalojamento do Tika Server no seu próprio VPS mantém o conteúdo dos documentos na infraestrutura que controla – importante para contratos confidenciais, registos internos e dados regulamentados – ao mesmo tempo que elimina as taxas por documento e os limites de taxa cobrados pelas APIs de extração alojadas. A imagem completa é fornecida com Tesseract OCR e GDAL para que PDFs digitalizados e ficheiros de imagem sejam pesquisáveis de imediato.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache Tika

Mais de mil formatos

Analise PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, imagens, áudio, vídeo e dezenas de formatos de arquivo através de uma interface REST consistente.

OCR integrado

O pacote de imagem completo inclui o Tesseract com pacotes de idiomas em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol, para que PDFs digitalizados e ficheiros de imagem produzam texto pesquisável sem serviços adicionais.

Servidor REST API

Endpoints para extração de texto, metadados, deteção de idioma e identificação de tipo MIME permitem que qualquer backend integre o processamento de documentos com um simples HTTP POST.

Deteção de idioma

Identifique automaticamente o idioma de qualquer texto extraído, permitindo a indexação de pesquisa a jusante, tradução e pipelines de encaminhamento sem agrupar bibliotecas adicionais.

Pipeline pronto

Atua como a fase de extração para plataformas de pesquisa, ingestão RAG, fluxos de trabalho de e-discovery e sistemas de preservação digital que necessitam de texto normalizado de documentos heterogéneos.

Por que executar Apache Tika na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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