Implemente Milvus com uma instalação de um clique.
Base de dados de vetores de código aberto criada para aplicações de IA que pesquisa milhares de milhões de embeddings com latência de sub-milissegundos.
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O que pode criar com Milvus
O Milvus é a base de dados vetorial de código aberto mais popular do mundo, concebida especificamente para armazenar e pesquisar incorporações de alta dimensão geradas por modelos de aprendizagem automática. Suporta índices HNSW, IVF e DiskANN, pesquisa vetorial híbrida densa e esparsa, e lida com milhares de milhões de vetores, mantendo uma latência de consulta de sub-milissegundos. Este template implementa a stack completa do Milvus com etcd para metadados, MinIO para armazenamento de objetos e a interface web Attu para gestão visual.
Alojando o Milvus no seu próprio VPS, mantém as incorporações proprietárias e os dados de utilizador sensíveis dentro da sua infraestrutura, fornece memória e CPU dedicadas para cargas de trabalho de IA intensivas em índices, e elimina os custos por consulta dos serviços geridos de base de dados vetorial.
Principais características de Milvus
Pesquisa à escala de mil milhões
Indexe e consulte milhares de milhões de vetores com latência de sub-milissegundos usando índices HNSW, IVF ou DiskANN.
Pesquisa Híbrida
Combine vetores densos, vetores esparsos e filtros de metadados numa única consulta para uma recuperação de IA mais precisa.
Infraestrutura pronta para RAG
Armazene incorporações de documentos e recupere contexto relevante para LLMs, impulsionando chatbots precisos e sistemas de Perguntas e Respostas.
Interface Web do Attu
Gerir coleções, executar consultas e monitorizar a saúde do cluster através de uma consola de gestão baseada em navegador incorporada.
SDKs Multilíngues
Clientes oficiais para Python, Java, Go e Node.js, além de APIs REST e gRPC, integram-se com qualquer stack de IA.
Por que executar Milvus na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.