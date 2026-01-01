O Milvus é a base de dados vetorial de código aberto mais popular do mundo, concebida especificamente para armazenar e pesquisar incorporações de alta dimensão geradas por modelos de aprendizagem automática. Suporta índices HNSW, IVF e DiskANN, pesquisa vetorial híbrida densa e esparsa, e lida com milhares de milhões de vetores, mantendo uma latência de consulta de sub-milissegundos. Este template implementa a stack completa do Milvus com etcd para metadados, MinIO para armazenamento de objetos e a interface web Attu para gestão visual.

Alojando o Milvus no seu próprio VPS, mantém as incorporações proprietárias e os dados de utilizador sensíveis dentro da sua infraestrutura, fornece memória e CPU dedicadas para cargas de trabalho de IA intensivas em índices, e elimina os custos por consulta dos serviços geridos de base de dados vetorial.