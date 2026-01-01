Readyset é uma cache SQL de streaming de estado parcial que se situa entre a sua aplicação e uma base de dados Postgres ou MySQL existente. Comunica através do protocolo de rede nativo, para que as aplicações se conectem com o seu driver e string de conexão atuais — sem alterações de código, sem reescritas de ORM, sem lógica de invalidação de cache separada para manter.

Nos bastidores, o Readyset utiliza a manutenção de vistas incrementais para manter os resultados das consultas em cache atualizados à medida que as tabelas subjacentes mudam, eliminando os problemas de desatualização e de "cache-stampede" de caches tradicionais de chave-valor como Redis ou Memcached. O autoalojamento num VPS mantém o tráfego de consultas e os dados na infraestrutura que controla enquanto remove as taxas por consulta de serviços de cache geridos.