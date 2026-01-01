Implemente o Readyset com instalação de um clique.
Camada de cache compatível com protocolo que se posiciona à frente do Postgres e MySQL para acelerar as consultas e escalar o tráfego de leitura.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Readyset
Readyset é uma cache SQL de streaming de estado parcial que se situa entre a sua aplicação e uma base de dados Postgres ou MySQL existente. Comunica através do protocolo de rede nativo, para que as aplicações se conectem com o seu driver e string de conexão atuais — sem alterações de código, sem reescritas de ORM, sem lógica de invalidação de cache separada para manter.
Nos bastidores, o Readyset utiliza a manutenção de vistas incrementais para manter os resultados das consultas em cache atualizados à medida que as tabelas subjacentes mudam, eliminando os problemas de desatualização e de "cache-stampede" de caches tradicionais de chave-valor como Redis ou Memcached. O autoalojamento num VPS mantém o tráfego de consultas e os dados na infraestrutura que controla enquanto remove as taxas por consulta de serviços de cache geridos.
Principais características de Readyset
Proxy compatível com o protocolo
Integra-se entre aplicações e Postgres ou MySQL sem alterações de driver, reescritas de ORM ou novas bibliotecas de cliente para aprender.
Manutenção incremental de vistas
Os resultados de consulta em cache são atualizados no local à medida que as tabelas de origem mudam, para que as leituras permaneçam atualizadas sem invalidação manual da cache ou suposições de TTL.
Cache de consulta explícito
Escolhe quais instruções SELECT colocar em cache com uma instrução CREATE CACHE, dando controlo preciso sobre a utilização da memória e o que é acelerado.
Painel de controlo Grafana integrado
Instância Grafana integrada e exportador Prometheus exibem contagens de consultas em cache, taxas de acerto e atraso de replicação desde o momento em que a stack é iniciada.
Escalabilidade horizontal do débito de leitura
Cargas de trabalho de leitura pesadas atingem a memória do Readyset em vez de sobrecarregar a base de dados primária, libertando o sistema a montante para servir escritas e análises.
Paridade entre Postgres e MySQL
Um único binário suporta ambos os motores, portanto, o mesmo fluxo de trabalho de cache aplica-se quer a sua aplicação comunique com PostgreSQL ou MySQL através da rede.
Por que executar Readyset na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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