OneTimeSecret permite partilhar informação sensível — palavras-passe, chaves de API, mensagens privadas — através de links que se autodestroem após uma única visualização. Assim que o destinatário abre o link, o segredo é permanentemente eliminado do servidor, não deixando rasto.

Autoalojar o OneTimeSecret no seu próprio VPS significa que os segredos partilhados nunca tocam em infraestrutura de terceiros. Controla a encriptação, as políticas de retenção e os registos de acesso, tornando-o ideal para equipas que lidam com credenciais, dados de clientes ou qualquer informação demasiado sensível para e-mail ou chat.