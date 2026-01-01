Implemente OneTimeSecret com instalação num clique.
Partilhe palavras-passe e dados sensíveis através de links autodestrutivos que só podem ser visualizados uma vez.
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O que pode criar com OneTimeSecret
OneTimeSecret permite partilhar informação sensível — palavras-passe, chaves de API, mensagens privadas — através de links que se autodestroem após uma única visualização. Assim que o destinatário abre o link, o segredo é permanentemente eliminado do servidor, não deixando rasto.
Autoalojar o OneTimeSecret no seu próprio VPS significa que os segredos partilhados nunca tocam em infraestrutura de terceiros. Controla a encriptação, as políticas de retenção e os registos de acesso, tornando-o ideal para equipas que lidam com credenciais, dados de clientes ou qualquer informação demasiado sensível para e-mail ou chat.
Principais características de OneTimeSecret
Ligações autodestrutivas
Cada segredo é eliminado imediatamente após a primeira visualização, garantindo que os dados sensíveis não possam ser novamente acedidos.
Proteção de frase de acesso
Adicione uma frase-passe opcional para que apenas o destinatário pretendido possa desencriptar e ler o segredo.
Expiração configurável
Definir segredos para expirarem automaticamente após minutos, horas ou dias, mesmo que nunca sejam abertos.
Não é necessário registo
Qualquer pessoa pode criar e receber segredos sem criar uma conta, reduzindo o atrito para partilha rápida.
Suporte da conta de administrador
Registe uma conta de administrador na primeira visita para monitorizar a utilização e gerir a instância a partir da interface web.
Por que executar OneTimeSecret na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.