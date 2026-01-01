O OpenCloud é uma plataforma moderna de código aberto para sincronização de ficheiros, partilha e colaboração em equipa. Construída em Go para desempenho e um consumo mínimo de recursos, oferece uma experiência de armazenamento na nuvem privada sem depender de serviços de terceiros ou infraestrutura de fornecedores. Ao contrário das soluções de sincronização de ficheiros legadas, o OpenCloud inclui um fornecedor de identidade integrado, permitindo que funcione como um único contentor sem necessidade de uma base de dados externa ou servidor LDAP.

O autoalojamento do OpenCloud no seu próprio VPS confere-lhe total soberania sobre os seus ficheiros e dados de colaboração. Documentos, fotografias, pastas partilhadas e contas de utilizador permanecem todos na infraestrutura que controla — sem limites de armazenamento impostos pela plataforma e sem subscrição associada ao seu acesso aos dados.