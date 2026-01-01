Implemente o OpenCloud com instalação de um clique.
Plataforma de sincronização, partilha e colaboração de ficheiros de código aberto – uma alternativa soberana ao Nextcloud e Google Drive.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenCloud
O OpenCloud é uma plataforma moderna de código aberto para sincronização de ficheiros, partilha e colaboração em equipa. Construída em Go para desempenho e um consumo mínimo de recursos, oferece uma experiência de armazenamento na nuvem privada sem depender de serviços de terceiros ou infraestrutura de fornecedores. Ao contrário das soluções de sincronização de ficheiros legadas, o OpenCloud inclui um fornecedor de identidade integrado, permitindo que funcione como um único contentor sem necessidade de uma base de dados externa ou servidor LDAP.
O autoalojamento do OpenCloud no seu próprio VPS confere-lhe total soberania sobre os seus ficheiros e dados de colaboração. Documentos, fotografias, pastas partilhadas e contas de utilizador permanecem todos na infraestrutura que controla — sem limites de armazenamento impostos pela plataforma e sem subscrição associada ao seu acesso aos dados.
Principais características de OpenCloud
Implementação de Contentor Único
Gestão de identidade integrada significa que o OpenCloud é implementado como um único contentor, sem a necessidade de uma base de dados externa ou servidor LDAP.
Sincronização e Partilha de Ficheiros
Sincronize ficheiros entre clientes de desktop e móveis, e partilhe pastas ou ficheiros individuais com controlo granular de permissões.
Acesso WebDAV e CalDAV
Monte o seu armazenamento como uma unidade de rede através de WebDAV e gira calendários e contactos através dos protocolos CalDAV e CardDAV.
Clientes de Desktop e Móvel
Clientes de sincronização oficiais para Windows, macOS, Linux, iOS e Android mantêm os ficheiros disponíveis em todos os seus dispositivos.
Integração do Collabora Office
Adicione o Collabora Online para ativar a edição baseada no navegador de documentos, folhas de cálculo e apresentações sem sair do seu gestor de ficheiros.
Políticas de palavra-passe granulares
Imponha um comprimento mínimo, requisitos de classe de caracteres e uma lista de palavras-passe proibidas para cumprir os padrões de segurança organizacional.
Por que executar OpenCloud na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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