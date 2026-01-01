O Wizarr é um sistema de gestão de convites e utilizadores autoalojado para servidores multimédia Plex, Jellyfin e Emby. Gera links de convite seguros e partilháveis com datas de expiração configuráveis, restrições de acesso à biblioteca e limites de duração da conta, e depois guia os novos utilizadores através de um fluxo de integração para se conectarem rapidamente.

Alojar o Wizarr juntamente com o seu servidor multimédia oferece-lhe um controlo granular sobre quem tem acesso e por quanto tempo, sem ter de gerir manualmente as contas de utilizador no painel de administração de cada servidor multimédia. O rastreamento de convites, a gestão de sessões e as ferramentas de membros em massa tornam a administração de uma biblioteca multimédia partilhada prática em qualquer escala.