Implemente Wizarr com instalação de um clique.
Sistema de gestão de convites e utilizadores para Plex, Jellyfin e Emby com integração guiada e controlos de acesso.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Wizarr
O Wizarr é um sistema de gestão de convites e utilizadores autoalojado para servidores multimédia Plex, Jellyfin e Emby. Gera links de convite seguros e partilháveis com datas de expiração configuráveis, restrições de acesso à biblioteca e limites de duração da conta, e depois guia os novos utilizadores através de um fluxo de integração para se conectarem rapidamente.
Alojar o Wizarr juntamente com o seu servidor multimédia oferece-lhe um controlo granular sobre quem tem acesso e por quanto tempo, sem ter de gerir manualmente as contas de utilizador no painel de administração de cada servidor multimédia. O rastreamento de convites, a gestão de sessões e as ferramentas de membros em massa tornam a administração de uma biblioteca multimédia partilhada prática em qualquer escala.
Principais características de Wizarr
Links de convite
Gere URLs de convite exclusivas com datas de validade e limites de utilização para partilhar acesso controlado ao seu servidor de multimédia.
Restrições da biblioteca
Restrinja os utilizadores convidados a bibliotecas específicas para que os convidados acedam apenas ao conteúdo que partilhou explicitamente com eles.
Integração de utilizador guiada
Novos convidados seguem um guia de configuração passo a passo que os orienta na criação de uma conta e na ligação da sua aplicação de multimédia.
Suporte multi-servidor
Gerencie utilizadores através de servidores Plex, Jellyfin e Emby a partir de um único painel Wizarr.
Rastreamento de convites
Monitorize quais convites foram utilizados, quando e por quem, para manter a lista de membros precisa e atualizada.
Por que executar Wizarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.