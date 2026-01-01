Vince Analytics é um servidor de análise web leve e autoalojado, construído para indivíduos e pequenas equipas que desejam controlo total sobre os seus dados de visitantes. Não requer uma base de dados externa, é fornecido como um único binário e armazena tudo localmente — tornando-o fácil de operar em qualquer VPS sem configuração complexa.

O Vince é compatível com os scripts de rastreamento do Plausible Analytics, para que possa migrar sites existentes sem alterar o seu código de frontend. Ele rastreia visualizações de página, visitantes únicos, referenciadores e eventos personalizados, mantendo-se totalmente em conformidade com GDPR, CCPA e PECR — sem necessidade de cookies.