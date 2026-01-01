Implemente o Vince Analytics com instalação de um clique.
Plataforma de análise web autoalojada e amiga da privacidade que é uma substituição direta para o Google Analytics.
Escolha um plano VPS para Vince Analytics
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Vince Analytics
Vince Analytics é um servidor de análise web leve e autoalojado, construído para indivíduos e pequenas equipas que desejam controlo total sobre os seus dados de visitantes. Não requer uma base de dados externa, é fornecido como um único binário e armazena tudo localmente — tornando-o fácil de operar em qualquer VPS sem configuração complexa.
O Vince é compatível com os scripts de rastreamento do Plausible Analytics, para que possa migrar sites existentes sem alterar o seu código de frontend. Ele rastreia visualizações de página, visitantes únicos, referenciadores e eventos personalizados, mantendo-se totalmente em conformidade com GDPR, CCPA e PECR — sem necessidade de cookies.
Principais características de Vince Analytics
Não são necessários cookies
Vince monitoriza os visitantes sem cookies ou identificadores pessoais, mantendo o seu site totalmente em conformidade com o RGPD, CCPA e PECR, de imediato.
Scripts compatíveis com Plausible
Basta inserir o mesmo script de rastreamento utilizado para o Plausible Analytics e apontá-lo para a instância Vince – não são necessárias alterações no frontend ao migrar.
Zero dependências externas
A plataforma inteira é fornecida como um binário único com uma base de dados incorporada, por isso, não há nada extra para instalar, configurar ou manter juntamente com ela.
Sites e eventos ilimitados
Adicione quantos sites os seus recursos VPS permitirem e recolha quantos eventos precisar – não existem limites artificiais baseados em planos.
Painéis públicos e partilhados
Partilhe dashboards de análise publicamente ou através de links únicos protegidos por palavra-passe, dando acesso aos intervenientes sem expor a sua conta de administrador.
Por que executar Vince Analytics na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Plausible Analytics
O Plausible é uma alternativa leve e que prioriza a privacidade ao Google Analytics
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.