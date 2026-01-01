Instale o Zipline com um clique.
Servidor de carregamento de ficheiros e imagens compatível com ShareX, com um painel de controlo elegante e encurtador de links integrado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Zipline
O Zipline é um servidor de carregamento de ficheiros e imagens autoalojado concebido para utilizadores avançados que necessitam de partilha rápida e fiável com controlo total sobre os seus dados. Suporta ShareX, Flameshot e outras ferramentas de captura de ecrã de imediato, tornando-o um substituto perfeito para serviços de carregamento baseados na nuvem como Imgur ou file.io.
Para além dos carregamentos simples, o Zipline inclui encurtamento de URL, paste bins de código, organização de pastas, personalização de incorporações e gestão de utilizadores. O autoalojamento no seu próprio VPS significa armazenamento ilimitado, sem restrições de tamanho de ficheiro e privacidade completa para cada carregamento.
Principais características de Zipline
Integração ShareX
O suporte nativo para ShareX, Flameshot e carregador personalizado permite capturar e partilhar capturas de ecrã em segundos.
Encurtador de URL integrado
Encurte links juntamente com carregamentos de ficheiros a partir de um único painel de controlo, sem precisar de um serviço à parte.
Gestão de utilizadores
Crie várias contas com quotas de carregamento individuais, permissões e bibliotecas de ficheiros separadas.
Incorporar personalização
Personalize as incorporações OpenGraph para que os links partilhados exibam pré-visualizações ricas no Discord, Slack e redes sociais.
Repositório de código
Partilhe fragmentos de código com destaque de sintaxe, com deteção automática de linguagem e opções de expiração.
Por que executar Zipline na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.