O Zipline é um servidor de carregamento de ficheiros e imagens autoalojado concebido para utilizadores avançados que necessitam de partilha rápida e fiável com controlo total sobre os seus dados. Suporta ShareX, Flameshot e outras ferramentas de captura de ecrã de imediato, tornando-o um substituto perfeito para serviços de carregamento baseados na nuvem como Imgur ou file.io.

Para além dos carregamentos simples, o Zipline inclui encurtamento de URL, paste bins de código, organização de pastas, personalização de incorporações e gestão de utilizadores. O autoalojamento no seu próprio VPS significa armazenamento ilimitado, sem restrições de tamanho de ficheiro e privacidade completa para cada carregamento.