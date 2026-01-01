Nango é uma camada de infraestrutura de código aberto para conectar a APIs externas. Em vez de escrever fluxos OAuth personalizados, lógica de atualização de tokens e tratamento de limites de taxa para cada serviço, o Nango gere tudo através de um único backend unificado. Os programadores configuram as integrações uma vez e acedem a qualquer serviço suportado através do proxy transparente do Nango — com suporte integrado para mais de 300 APIs, incluindo Salesforce, GitHub, Slack, Stripe e Notion.

A auto-hospedagem do Nango no seu próprio VPS mantém as concessões OAuth e os tokens de API dos seus clientes numa infraestrutura que controla. Nenhum serviço de terceiros lida com as credenciais dos seus utilizadores — tudo é encriptado em repouso com uma chave que possui e armazenado numa base de dados PostgreSQL a funcionar juntamente com o servidor.