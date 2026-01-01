Implemente Nango com instalação de um clique.
Plataforma de código aberto que gere OAuth, atualização de tokens e conectividade API para mais de 300 integrações de terceiros.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Nango
Nango é uma camada de infraestrutura de código aberto para conectar a APIs externas. Em vez de escrever fluxos OAuth personalizados, lógica de atualização de tokens e tratamento de limites de taxa para cada serviço, o Nango gere tudo através de um único backend unificado. Os programadores configuram as integrações uma vez e acedem a qualquer serviço suportado através do proxy transparente do Nango — com suporte integrado para mais de 300 APIs, incluindo Salesforce, GitHub, Slack, Stripe e Notion.
A auto-hospedagem do Nango no seu próprio VPS mantém as concessões OAuth e os tokens de API dos seus clientes numa infraestrutura que controla. Nenhum serviço de terceiros lida com as credenciais dos seus utilizadores — tudo é encriptado em repouso com uma chave que possui e armazenado numa base de dados PostgreSQL a funcionar juntamente com o servidor.
Principais características de Nango
Fluxos OAuth Unificados
Nango trata da geração de URL de autorização, troca de tokens e processamento de callbacks para mais de 300 APIs, eliminando código de autenticação personalizado para cada integração.
Atualização automática de token
Os tokens de acesso são atualizados silenciosamente antes da expiração para que as suas integrações nunca falhem a meio da sessão devido a credenciais desatualizadas.
UI de Conexão Incorporável
Um ecrã de consentimento OAuth pré-configurado e de marca branca permite aos utilizadores autorizar contas de terceiros a partir da aplicação com um único fluxo de utilizador.
Proxy API transparente
Encaminhe as chamadas de API através do Nango para obter novas tentativas automáticas, recuo de limite de taxa e respostas de erro normalizadas sem middleware por API.
Normalização de Webhook
Receba, verifique e reencaminhe webhooks de qualquer fornecedor conectado através de um único ponto de entrada de ingestão com tratamento unificado de payload.
Armazenamento de credenciais encriptado
Todos os tokens OAuth e chaves de API são encriptados em repouso utilizando a sua própria chave e armazenados exclusivamente na base de dados PostgreSQL autoalojada.
Por que executar Nango na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.