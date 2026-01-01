LibreBooking é uma ramificação impulsionada pela comunidade do Booked Scheduler que transforma qualquer navegador web num balcão de reservas de autoatendimento para salas, veículos, equipamentos de laboratório, instalações desportivas ou qualquer outro recurso partilhado. Vistas de disponibilidade em formato de calendário, reservas recorrentes, fluxos de trabalho de aprovação e quotas permitem que as organizações substituam folhas de cálculo e caixas de entrada partilhadas por um sistema de reservas estruturado.

Alojando o LibreBooking no seu próprio VPS mantém os dados de reserva, detalhes de contacto dos membros e histórico de utilização inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador e sem dependência de calendários SaaS de terceiros. A base de dados MariaDB incluída persiste cada reserva, grupo e definição de acessório após reinícios.