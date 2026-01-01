Implemente o LibreBooking com instalação de um clique.
Sistema de agendamento e reserva de recursos de código aberto para salas, equipamentos e ativos organizacionais partilhados.
Escolha um plano VPS para LibreBooking
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LibreBooking
LibreBooking é uma ramificação impulsionada pela comunidade do Booked Scheduler que transforma qualquer navegador web num balcão de reservas de autoatendimento para salas, veículos, equipamentos de laboratório, instalações desportivas ou qualquer outro recurso partilhado. Vistas de disponibilidade em formato de calendário, reservas recorrentes, fluxos de trabalho de aprovação e quotas permitem que as organizações substituam folhas de cálculo e caixas de entrada partilhadas por um sistema de reservas estruturado.
Alojando o LibreBooking no seu próprio VPS mantém os dados de reserva, detalhes de contacto dos membros e histórico de utilização inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador e sem dependência de calendários SaaS de terceiros. A base de dados MariaDB incluída persiste cada reserva, grupo e definição de acessório após reinícios.
Principais características de LibreBooking
Reservas de recursos
Reserve salas, equipamento e recursos partilhados através de visualizações em estilo de calendário com disposições diárias, semanais e mensais.
Reservas recorrentes
Agende reservas recorrentes diárias, semanais ou mensais com deteção de conflitos e controlos de data de fim.
Fluxos de trabalho de aprovação
Exigir que as reservas sejam aprovadas pelos administradores de recursos antes de entrarem em vigor, com notificações por email em cada etapa.
Grupos e permissões
Atribua utilizadores a grupos, conceda acesso por recurso e imponha quotas de reserva para manter os ativos de alta procura distribuídos de forma justa.
Acessórios e complementos
Anexe acessórios com quantidade limitada, como projetores ou microfones, a reservas para que o inventário permaneça sincronizado.
REST API e relatórios
Integre com sistemas externos através da API REST e obtenha relatórios de utilização para informar o planeamento de capacidade.
Por que executar LibreBooking na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion