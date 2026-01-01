Implemente o Netdata com instalação de um clique.
Monitorização de infraestrutura em tempo real com granularidade de 1 segundo, mais de 800 integrações e configuração zero necessária.
Escolha um plano VPS para Netdata
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Netdata
Netdata é uma plataforma de monitorização de infraestruturas de código aberto e em tempo real que recolhe milhares de métricas por segundo dos seus servidores, contentores, aplicações e serviços na cloud. Ao contrário das pilhas de monitorização tradicionais que exigem camadas separadas de recolha de dados, armazenamento e visualização, o Netdata agrupa as três num único agente leve – fornecendo dashboards em tempo real em segundos após a implementação, sem necessidade de configuração manual para serviços comuns.
Com mais de 78.000 estrelas no GitHub e 500 milhões de pulls do Docker, o Netdata é uma das soluções de monitorização autoalojadas mais amplamente adotadas. Executá-lo no seu próprio VPS mantém todas as métricas de infraestrutura privadas dentro da sua rede, com controlo total sobre as políticas de retenção, regras de alerta e acesso ao dashboard.
Principais características de Netdata
Granularidade da métrica de 1 segundo
Captura picos de CPU, pressão de memória e picos de latência que os intervalos de polling de 10 ou 60 segundos perdem completamente.
Mais de 800 integrações detetadas automaticamente
Descobre e monitoriza automaticamente bases de dados, servidores web, filas de mensagens e serviços na cloud em execução no anfitrião – não são necessários ficheiros de configuração.
Detecção de anomalias impulsionada por ML
Treina um modelo de anomalias por métrica e deteta padrões incomuns antes que causem interrupções, sem ajuste manual de limiares.
Monitorização de contentores Docker
Descobre todos os contentores em execução através do socket Docker e monitoriza o uso de CPU, memória, E/S de rede e disco por contentor.
Biblioteca de alertas pré-configurada
Inclui centenas de alertas comprovados em batalha que cobrem OS, bases de dados e métricas de aplicação — ativos imediatamente após a implementação.
Por que executar Netdata na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.