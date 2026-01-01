Netdata é uma plataforma de monitorização de infraestruturas de código aberto e em tempo real que recolhe milhares de métricas por segundo dos seus servidores, contentores, aplicações e serviços na cloud. Ao contrário das pilhas de monitorização tradicionais que exigem camadas separadas de recolha de dados, armazenamento e visualização, o Netdata agrupa as três num único agente leve – fornecendo dashboards em tempo real em segundos após a implementação, sem necessidade de configuração manual para serviços comuns.

Com mais de 78.000 estrelas no GitHub e 500 milhões de pulls do Docker, o Netdata é uma das soluções de monitorização autoalojadas mais amplamente adotadas. Executá-lo no seu próprio VPS mantém todas as métricas de infraestrutura privadas dentro da sua rede, com controlo total sobre as políticas de retenção, regras de alerta e acesso ao dashboard.