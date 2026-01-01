O ONLYOFFICE Docs (Document Server) é uma suite de escritório online de código aberto que permite a edição colaborativa baseada em navegador de DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF e outros formatos no seu próprio servidor. Oferece compatibilidade perfeita com o formato Microsoft Office, tornando-o um substituto perfeito para ferramentas de escritório na cloud sem expor os seus documentos a serviços de terceiros.

O autoalojamento do ONLYOFFICE Docs prioriza a privacidade dos documentos — os ficheiros nunca saem da sua infraestrutura. Integra-se com Nextcloud, ownCloud, Seafile e dezenas de outras plataformas através de conectores oficiais, e utiliza a segurança de token JWT para proteger o acesso à API. A Community Edition suporta até 20 ligações de edição simultâneas sem custos.