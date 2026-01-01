Implemente o ONLYOFFICE Docs com instalação de um clique.
Pacote de escritório online autoalojado com edição colaborativa em tempo real de ficheiros Word, Excel e PowerPoint no navegador.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ONLYOFFICE Docs
O ONLYOFFICE Docs (Document Server) é uma suite de escritório online de código aberto que permite a edição colaborativa baseada em navegador de DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF e outros formatos no seu próprio servidor. Oferece compatibilidade perfeita com o formato Microsoft Office, tornando-o um substituto perfeito para ferramentas de escritório na cloud sem expor os seus documentos a serviços de terceiros.
O autoalojamento do ONLYOFFICE Docs prioriza a privacidade dos documentos — os ficheiros nunca saem da sua infraestrutura. Integra-se com Nextcloud, ownCloud, Seafile e dezenas de outras plataformas através de conectores oficiais, e utiliza a segurança de token JWT para proteger o acesso à API. A Community Edition suporta até 20 ligações de edição simultâneas sem custos.
Principais características de ONLYOFFICE Docs
Colaboração em tempo real
Vários utilizadores podem coeditar documentos, folhas de cálculo e apresentações simultaneamente com acompanhamento de cursor em tempo real, comentários e controlo de alterações.
Compatibilidade com MS Office
Abra, edite e guarde ficheiros DOCX, XLSX e PPTX com alta fidelidade – sem artefactos de conversão de formato ou alterações de layout.
Suporte para vários formatos
Suporta DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF e mais em editores de documentos, folhas de cálculo e apresentações.
Segurança da API JWT
A validação de JSON Web Token protege cada pedido de API, garantindo que apenas integrações e utilizadores autorizados podem aceder ao servidor de documentos.
Integração Nextcloud e Seafile
Conectores oficiais para Nextcloud, ownCloud, Seafile e mais de 40 outras plataformas transformam o ONLYOFFICE Docs num backend de edição colaborativa plug-and-play.
Editor de PDF e Formulários
Edite PDFs e crie formulários PDF preenchíveis diretamente no navegador, sem software ou plugins adicionais.
Por que executar ONLYOFFICE Docs na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion