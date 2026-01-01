Letta é um framework de código aberto para criar agentes de IA com memória de longo prazo, permitindo-lhes aprender com conversas e melhorar ao longo do tempo. Ao contrário dos chatbots sem estado, os agentes Letta mantêm blocos de memória que persistem entre sessões, recordam as preferências do utilizador e adaptam o seu comportamento com base na experiência acumulada.

Alojar o Letta no seu VPS dá-lhe controlo total sobre os dados e a memória do agente, elimina os custos de API por pedido para a gestão de memória e permite-lhe integrar qualquer fornecedor de LLM – desde OpenAI e Anthropic a modelos Ollama alojados localmente – sem dependência de fornecedor.