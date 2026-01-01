Implemente Letta com um clique de instalação.
Estrutura de código aberto para a criação de agentes de IA com estado e memória persistente, que aprendem e melhoram com o tempo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Letta
Letta é um framework de código aberto para criar agentes de IA com memória de longo prazo, permitindo-lhes aprender com conversas e melhorar ao longo do tempo. Ao contrário dos chatbots sem estado, os agentes Letta mantêm blocos de memória que persistem entre sessões, recordam as preferências do utilizador e adaptam o seu comportamento com base na experiência acumulada.
Alojar o Letta no seu VPS dá-lhe controlo total sobre os dados e a memória do agente, elimina os custos de API por pedido para a gestão de memória e permite-lhe integrar qualquer fornecedor de LLM – desde OpenAI e Anthropic a modelos Ollama alojados localmente – sem dependência de fornecedor.
Principais características de Letta
Memória persistente do agente
Os Agentes mantêm o contexto entre sessões utilizando blocos de memória estruturados, para que nunca se esqueçam de conversas anteriores ou das preferências do utilizador.
Suporte LLM multi-fornecedor
Ligue-se a OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama e mais – troque de modelos sem alterar a lógica do seu agente.
REST API e SDKs
API REST Completa com SDKs de Python e TypeScript para integrar agentes com estado em qualquer aplicação ou fluxo de trabalho.
Orquestração multiagente
Crie pipelines complexos com comunicação entre agentes, memória partilhada e execução coordenada de tarefas.
Execução de ferramenta
Agentes podem chamar ferramentas personalizadas e executar código em ambientes isolados para agir no mundo real.
Autoedição da memória
Os agentes atualizam os seus próprios blocos de memória em tempo real, permitindo autoaperfeiçoamento contínuo e comportamento adaptativo.
Por que executar Letta na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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