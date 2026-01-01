Implemente Hi.Events com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de eventos e bilhética de código aberto para conferências, workshops e encontros.
Escolha um plano VPS para Hi.Events
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hi.Events
Hi.Events é uma plataforma moderna de gestão de eventos e bilhética, de código aberto, construída para organizadores que desejam controlo total sobre os seus eventos sem pagar taxas por bilhete a plataformas comerciais. Gere todo o ciclo de vida do evento — desde a publicação de páginas de eventos e venda de bilhetes até ao check-in dos participantes e análise de vendas — tudo a partir de um painel de controlo unificado.
O autoalojamento do Hi.Events no seu próprio VPS mantém os dados dos participantes, a configuração de pagamento e o conteúdo do evento sob o seu controlo. Em vez de perder uma percentagem de cada bilhete para um fornecedor de SaaS, paga um custo fixo de VPS, independentemente do número de bilhetes que vender, e pode personalizar a plataforma para corresponder à sua marca.
Principais características de Hi.Events
Páginas de Eventos Personalizáveis
Crie páginas de eventos com a sua marca, com domínios personalizados, os seus próprios logótipos e layouts de página inicial adaptados que correspondam à sua organização.
Stripe Vendas de Bilhetes
Venda bilhetes pagos e gratuitos com integração nativa do Stripe, códigos promocionais, limites de capacidade e regras de preços por níveis.
QR Check-in
Validar participantes à porta com bilhetes com código QR e uma interface de check-in integrada concebida para a equipa em dispositivos móveis.
Gestão de Encomendas
Monitorizar encomendas, emitir reembolsos, reenviar bilhetes e exportar listas de participantes para impressão de crachás ou acompanhamentos pós-evento.
Análise de Vendas
Monitorize a venda de bilhetes, a receita e as tendências de participação em tempo real com painéis de controlo incorporados e relatórios por evento.
REST API & Webhooks
Integre o Hi.Events com CRMs, listas de email ou fluxos de trabalho personalizados através de uma API REST documentada e um sistema de webhooks.
Por que executar Hi.Events na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.