Hi.Events é uma plataforma moderna de gestão de eventos e bilhética, de código aberto, construída para organizadores que desejam controlo total sobre os seus eventos sem pagar taxas por bilhete a plataformas comerciais. Gere todo o ciclo de vida do evento — desde a publicação de páginas de eventos e venda de bilhetes até ao check-in dos participantes e análise de vendas — tudo a partir de um painel de controlo unificado.

O autoalojamento do Hi.Events no seu próprio VPS mantém os dados dos participantes, a configuração de pagamento e o conteúdo do evento sob o seu controlo. Em vez de perder uma percentagem de cada bilhete para um fornecedor de SaaS, paga um custo fixo de VPS, independentemente do número de bilhetes que vender, e pode personalizar a plataforma para corresponder à sua marca.