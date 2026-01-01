Os Canarytokens são um sistema honeypot de código aberto que permite criar armadilhas invisíveis em toda a sua infraestrutura. Gere tokens de rastreamento na forma de URLs, nomes DNS, documentos, endereços de email, configurações WireGuard e muito mais — e depois incorpore-os em ficheiros sensíveis, sistemas ou configurações de rede. No momento em que um atacante ou utilizador não autorizado interage com um token, recebe um alerta instantâneo com detalhes sobre o acesso.

Ao contrário da deteção de intrusões tradicional, os Canarytokens não exigem agentes, monitorização de logs nem configuração complexa. O autoalojamento oferece-lhe controlo total sobre os seus dados de alerta e permite-lhe gerar tokens ilimitados sem limites de subscrição.