Implemente Canarytokens com um clique.
Sistema de token honeypot de código aberto que o alerta silenciosamente quando alguém acede aos dados, ficheiros ou credenciais.
Escolha um plano VPS para Canarytokens
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Canarytokens
Os Canarytokens são um sistema honeypot de código aberto que permite criar armadilhas invisíveis em toda a sua infraestrutura. Gere tokens de rastreamento na forma de URLs, nomes DNS, documentos, endereços de email, configurações WireGuard e muito mais — e depois incorpore-os em ficheiros sensíveis, sistemas ou configurações de rede. No momento em que um atacante ou utilizador não autorizado interage com um token, recebe um alerta instantâneo com detalhes sobre o acesso.
Ao contrário da deteção de intrusões tradicional, os Canarytokens não exigem agentes, monitorização de logs nem configuração complexa. O autoalojamento oferece-lhe controlo total sobre os seus dados de alerta e permite-lhe gerar tokens ilimitados sem limites de subscrição.
Principais características de Canarytokens
Alertas de violação instantâneos
Receba notificações imediatas no momento em que um token é acionado, dando-lhe um aviso prévio de acesso não autorizado ou exfiltração de dados.
Dezenas de tipos de token
Crie honeypots como URLs, entradas DNS, documentos Word, PDFs, chaves AWS, endereços de email, configurações WireGuard e muito mais para cobrir todas as superfícies de ataque.
Detecção sem agente
Tokens funcionam sem instalar qualquer software em sistemas monitorizados – basta colocar o token e aguardar pelo alerta.
Controlo autoalojado
Execute o seu próprio servidor Canarytokens para manter todos os dados de incidentes privados, gerar tokens ilimitados e personalizar os alertas às suas necessidades.
Rico histórico de incidentes
Cada token acionado captura endereços IP, agentes de utilizador, carimbos de data/hora e dados de geolocalização para investigação forense.
Por que executar Canarytokens na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.