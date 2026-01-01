SmokePing é um monitor de latência de longa data que sonda alvos em intervalos regulares e apresenta os resultados como gráficos RRD 'smokey', onde a faixa de cor em torno da mediana visualiza o jitter e a perda de pacotes de relance. Desenvolvido por Tobias Oetiker (o autor de MRTG e RRDtool), tem sido a ferramenta de facto para a acessibilidade da rede para ISPs, fornecedores de alojamento e laboratórios domésticos há mais de vinte anos.

Alojar o SmokePing no seu próprio VPS dá-lhe um ponto de vista permanente para medir como uma localização fixa vê o resto da internet – útil para diagnosticar problemas de ISP, comparar fornecedores de trânsito, monitorizar a conformidade com o SLA para sites remotos e manter um registo de longo prazo de quão acessíveis são os seus serviços. A implementação inclui volumes persistentes tanto para a configuração como para a base de dados RRD histórica.