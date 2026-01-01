Implemente o SmokePing com instalação de um clique.
Monitor de latência e perda de pacotes de longa duração que visualiza o jitter e a acessibilidade da rede como gráficos RRD esfumaçados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SmokePing
SmokePing é um monitor de latência de longa data que sonda alvos em intervalos regulares e apresenta os resultados como gráficos RRD 'smokey', onde a faixa de cor em torno da mediana visualiza o jitter e a perda de pacotes de relance. Desenvolvido por Tobias Oetiker (o autor de MRTG e RRDtool), tem sido a ferramenta de facto para a acessibilidade da rede para ISPs, fornecedores de alojamento e laboratórios domésticos há mais de vinte anos.
Alojar o SmokePing no seu próprio VPS dá-lhe um ponto de vista permanente para medir como uma localização fixa vê o resto da internet – útil para diagnosticar problemas de ISP, comparar fornecedores de trânsito, monitorizar a conformidade com o SLA para sites remotos e manter um registo de longo prazo de quão acessíveis são os seus serviços. A implementação inclui volumes persistentes tanto para a configuração como para a base de dados RRD histórica.
Principais características de SmokePing
Gráficos RRD esfumaçados
Representar a latência mediana com uma faixa colorida que mostra a variância e a perda de pacotes numa única imagem, tornando o jitter e as interrupções parciais imediatamente visíveis.
Múltiplos tipos de sonda
Misture sondas ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing e Curl numa só instância para monitorizar caminhos de rede e a acessibilidade de aplicações em conjunto.
Objetivos hierárquicos
Agrupe alvos em secções com estrutura de árvore para que os painéis de controlo permaneçam legíveis quando monitoriza muitos hosts em várias regiões, sites ou fornecedores.
Alertas de limite
Acionar alertas baseados em email ou script quando um alvo ultrapassa limiares configuráveis de perda ou latência por um período sustentado.
Sondas mestre/escravo
Execute nós SmokePing adicionais como secundários em locais remotos e agregue os seus resultados na UI principal para monitorização de várias localizações.
Retenção a longo prazo
As bases de dados RRD round-robin mantêm vistas diárias, semanais, mensais e anuais com uso constante de disco, ideal para detetar degradações de longa duração.
Por que executar SmokePing na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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