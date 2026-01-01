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Monitor de latência e perda de pacotes de longa duração que visualiza o jitter e a acessibilidade da rede como gráficos RRD esfumaçados.

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Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com SmokePing

SmokePing é um monitor de latência de longa data que sonda alvos em intervalos regulares e apresenta os resultados como gráficos RRD 'smokey', onde a faixa de cor em torno da mediana visualiza o jitter e a perda de pacotes de relance. Desenvolvido por Tobias Oetiker (o autor de MRTG e RRDtool), tem sido a ferramenta de facto para a acessibilidade da rede para ISPs, fornecedores de alojamento e laboratórios domésticos há mais de vinte anos.

Alojar o SmokePing no seu próprio VPS dá-lhe um ponto de vista permanente para medir como uma localização fixa vê o resto da internet – útil para diagnosticar problemas de ISP, comparar fornecedores de trânsito, monitorizar a conformidade com o SLA para sites remotos e manter um registo de longo prazo de quão acessíveis são os seus serviços. A implementação inclui volumes persistentes tanto para a configuração como para a base de dados RRD histórica.

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O que pode criar com {name}

Principais características de SmokePing

Gráficos RRD esfumaçados

Representar a latência mediana com uma faixa colorida que mostra a variância e a perda de pacotes numa única imagem, tornando o jitter e as interrupções parciais imediatamente visíveis.

Múltiplos tipos de sonda

Misture sondas ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing e Curl numa só instância para monitorizar caminhos de rede e a acessibilidade de aplicações em conjunto.

Objetivos hierárquicos

Agrupe alvos em secções com estrutura de árvore para que os painéis de controlo permaneçam legíveis quando monitoriza muitos hosts em várias regiões, sites ou fornecedores.

Alertas de limite

Acionar alertas baseados em email ou script quando um alvo ultrapassa limiares configuráveis de perda ou latência por um período sustentado.

Sondas mestre/escravo

Execute nós SmokePing adicionais como secundários em locais remotos e agregue os seus resultados na UI principal para monitorização de várias localizações.

Retenção a longo prazo

As bases de dados RRD round-robin mantêm vistas diárias, semanais, mensais e anuais com uso constante de disco, ideal para detetar degradações de longa duração.

Por que executar SmokePing na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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