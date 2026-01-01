Open Journal Systems (OJS) é uma plataforma gratuita e de código aberto desenvolvida pelo Public Knowledge Project (PKP) para gerir o fluxo de trabalho completo de uma revista académica – desde as submissões e revisão por pares até à edição, produção e publicação online. É o sistema de gestão de revistas de acesso aberto mais utilizado no mundo, impulsionando dezenas de milhares de revistas em universidades, instituições de investigação e editoras independentes a nível global.

Autoalojar o OJS no seu próprio VPS confere à sua revista total independência das plataformas de publicação comerciais, sem taxas por artigo, sem custos de subscrição e com a propriedade total dos seus dados de submissão e arquivo de publicações. A plataforma suporta implementações multi-revista, tornando-a adequada para instituições que gerem vários títulos a partir de uma única instalação.