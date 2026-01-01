Implemente o Open Journal Systems com instalação de um clique.
Plataforma de gestão e publicação de periódicos académicos de código aberto, utilizada por milhares de periódicos em todo o mundo.
Escolha um plano VPS para Open Journal Systems
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) é uma plataforma gratuita e de código aberto desenvolvida pelo Public Knowledge Project (PKP) para gerir o fluxo de trabalho completo de uma revista académica – desde as submissões e revisão por pares até à edição, produção e publicação online. É o sistema de gestão de revistas de acesso aberto mais utilizado no mundo, impulsionando dezenas de milhares de revistas em universidades, instituições de investigação e editoras independentes a nível global.
Autoalojar o OJS no seu próprio VPS confere à sua revista total independência das plataformas de publicação comerciais, sem taxas por artigo, sem custos de subscrição e com a propriedade total dos seus dados de submissão e arquivo de publicações. A plataforma suporta implementações multi-revista, tornando-a adequada para instituições que gerem vários títulos a partir de uma única instalação.
Principais características de Open Journal Systems
Fluxo de trabalho de submissão completo
Gerencie o ciclo de vida editorial completo, desde a submissão do autor, passando pela revisão por pares, revisão de texto, maquetização e publicação final, numa única plataforma.
Gestão de revisão por pares
Atribua revisores, acompanhe os prazos de revisão, envie lembretes e recolha as decisões dos revisores a partir de um painel editorial estruturado.
Publicação de acesso aberto
Publique artigos sob licenças de acesso aberto com integração DOI, suporte ORCID e metadados indexados para descoberta.
Ecossistema de plugins
Estenda o OJS com plugins para estatísticas, métricas de utilização, gestão de subscrições, gateways de pagamento e integrações de serviços de terceiros.
Suporte de Multilínguas
OJS inclui traduções para dezenas de idiomas e suporta interfaces e conteúdo de periódicos bilíngues ou multilingues.
Por que executar Open Journal Systems na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.