Instale Komga com um clique.
Servidor de multimédia autoalojado para banda desenhada, manga, revistas e eBooks com suporte para OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Komga
Komga é um servidor de multimédia de código aberto especificamente concebido para banda desenhada, manga, BDs, revistas e eBooks. Analisa a sua biblioteca de CBZ, CBR, EPUB, PDF e outros formatos de arquivo, extrai metadados, gera miniaturas e expõe tudo através de um leitor web rápido, além de feeds OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync para aplicações nativas e dispositivos e-ink.
Alojar o Komga no seu VPS transforma qualquer pasta de ficheiros de banda desenhada e manga numa biblioteca privada e otimizada para dispositivos móveis que pode ler a partir de qualquer lugar – na web, num dispositivo e-ink Kobo ou KOReader, ou através de aplicações compatíveis com OPDS como Panels, Chunky e KyBook. Não há taxas de subscrição, nem DRM, e nenhuma plataforma decide o que permanece na sua biblioteca.
Principais características de Komga
Banda desenhada e formatos de eBook
Suporta CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB e PDF nativamente, com extração de metadados de ComicInfo.xml, EPUB OPF e etiquetas ComicRack.
Leitor web integrado
Leitor web rápido e responsivo com modo de página dupla, layouts de ajuste à largura e ajuste à altura, e sincronização do progresso de leitura entre dispositivos.
Canais OPDS
Os endpoints OPDS v1 e v2 tornam o Komga compatível com leitores nativos como Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, e dezenas de outros, pronto a usar.
Sincronização Kobo e KOReader
O suporte nativo para Kobo Sync e KOReader Sync envia novo conteúdo e memoriza a posição de leitura em dispositivos e-ink sem carregar ficheiros manualmente.
Análises automáticas da biblioteca
A monitorização em tempo real do sistema de ficheiros e as análises agendadas mantêm a biblioteca sincronizada à medida que adiciona novos ficheiros de banda desenhada e eBook para a pasta de dados.
Multi-utilizador e partilha
Bibliotecas por utilizador, restrições de idade e funções de partilha só de leitura permitem que famílias ou grupos de leitura partilhem um servidor sem interferir uns com os outros.
Por que executar Komga na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.