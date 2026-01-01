Komga é um servidor de multimédia de código aberto especificamente concebido para banda desenhada, manga, BDs, revistas e eBooks. Analisa a sua biblioteca de CBZ, CBR, EPUB, PDF e outros formatos de arquivo, extrai metadados, gera miniaturas e expõe tudo através de um leitor web rápido, além de feeds OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync para aplicações nativas e dispositivos e-ink.

Alojar o Komga no seu VPS transforma qualquer pasta de ficheiros de banda desenhada e manga numa biblioteca privada e otimizada para dispositivos móveis que pode ler a partir de qualquer lugar – na web, num dispositivo e-ink Kobo ou KOReader, ou através de aplicações compatíveis com OPDS como Panels, Chunky e KyBook. Não há taxas de subscrição, nem DRM, e nenhuma plataforma decide o que permanece na sua biblioteca.