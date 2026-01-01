Relaticle é uma plataforma CRM autoalojada, construída com suporte nativo a agentes de IA no seu núcleo. Gere contactos, empresas e pipelines de vendas através de uma interface moderna alimentada por Filament, enquanto expõe 30 ferramentas de Protocolo de Contexto de Modelo que permitem aos agentes de IA ler e escrever dados de CRM diretamente — sem fazer scraping da interface de utilizador ou depender de integrações frágeis.

Ao contrário dos CRMs tradicionais que adicionam a IA como um complemento tardio, o Relaticle foi concebido de raiz para operação tanto por humanos como por agentes de IA através do mesmo modelo de dados. Uma API REST fornece acesso programático total, e um worker de fundo Laravel Horizon gere importações, notificações e automação agendada. Todos os dados permanecem numa base de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura.