Implemente o Relaticle com instalação de um clique.
CRM de código aberto com suporte nativo de agente de IA, 30 ferramentas MCP e REST API para automatizar fluxos de trabalho de clientes.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Relaticle
Relaticle é uma plataforma CRM autoalojada, construída com suporte nativo a agentes de IA no seu núcleo. Gere contactos, empresas e pipelines de vendas através de uma interface moderna alimentada por Filament, enquanto expõe 30 ferramentas de Protocolo de Contexto de Modelo que permitem aos agentes de IA ler e escrever dados de CRM diretamente — sem fazer scraping da interface de utilizador ou depender de integrações frágeis.
Ao contrário dos CRMs tradicionais que adicionam a IA como um complemento tardio, o Relaticle foi concebido de raiz para operação tanto por humanos como por agentes de IA através do mesmo modelo de dados. Uma API REST fornece acesso programático total, e um worker de fundo Laravel Horizon gere importações, notificações e automação agendada. Todos os dados permanecem numa base de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura.
Principais características de Relaticle
Suporte de Agente IA Nativo
30 ferramentas integradas do Model Context Protocol permitem que os agentes de IA criem contactos, atualizem pipelines e consultem dados de CRM diretamente, sem integrações personalizadas.
Contactos e Pipelines
Gerir contactos, empresas, negócios e pipelines de vendas num CRM estruturado, concebido para equipas que precisam de um registo fiável de cada relacionamento com o cliente.
API REST Completa
Uma API REST completa expõe todos os objetos CRM para scripts de automação, integrações de terceiros e relatórios personalizados, sem aceder à interface web.
Processamento de tarefas em fundo
Laravel Horizon processa tarefas em fila para importações, notificações e tarefas agendadas sem bloquear a interface web durante operações pesadas.
OAuth Login Social
Os membros da equipa iniciam sessão com contas GitHub ou Google, eliminando a necessidade de gerir um conjunto separado de credenciais para o CRM.
Por que executar Relaticle na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion