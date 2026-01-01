Implemente o Songloft com um clique.
Servidor de música pessoal autoalojado com API compatível com Subsonic, sandbox de plugins JS e um leitor web integrado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Songloft
O Songloft é um servidor de música pessoal leve escrito em Go que analisa a sua biblioteca local, extrai capas e metadados de ficheiros MP3, FLAC, WAV, APE, OGG e M4A, e faz streaming de tudo através de uma interface web integrada ou de qualquer cliente compatível com Subsonic. Uma sandbox de plugins QuickJS estende o servidor com fontes de áudio personalizadas, fornecedores de metadados e controlo de dispositivos sem recompilar o binário.
O autoalojamento do Songloft mantém a sua coleção de música, histórico de audição e sessões autenticadas por JWT inteiramente no seu VPS — sem telemetria, sem análises de terceiros e sem um catálogo comercial rotativo a decidir o que permanece disponível. O binário sem CGO funciona confortavelmente em hardware de baixa potência enquanto ainda lida com transcodificação em tempo real e sessões multidispositivo.
Principais características de Songloft
Suporte à API Subsonic
Ligue qualquer cliente móvel ou de computador compatível com Subsonic e transmita a sua biblioteca sem ficar preso a uma única aplicação oficial.
JS plugin sandbox
Plugins baseados em QuickJS com um modelo de permissões e hot reload permitem adicionar fontes de áudio personalizadas, fornecedores de metadados e integrações de dispositivos.
Análise da biblioteca local
A análise automática de pastas extrai etiquetas e capas de ficheiros MP3, FLAC, WAV, APE, OGG e M4A para que a sua biblioteca se mantenha atualizada à medida que adiciona faixas.
Leitor web integrado
Uma interface web completa é fornecida com a imagem completa, oferecendo-lhe um leitor baseado no navegador pronto a usar, sem implementar um cliente separado.
Autenticação JWT
A autenticação JWT de token duplo com tokens de acesso e atualização separados suporta sessões multi-dispositivo e revogação por dispositivo.
REST API com Swagger
Uma API REST documentada com Swagger UI integrado facilita a integração do Songloft com clientes personalizados, automações e dashboards.
Por que executar Songloft na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.