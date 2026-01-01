O Songloft é um servidor de música pessoal leve escrito em Go que analisa a sua biblioteca local, extrai capas e metadados de ficheiros MP3, FLAC, WAV, APE, OGG e M4A, e faz streaming de tudo através de uma interface web integrada ou de qualquer cliente compatível com Subsonic. Uma sandbox de plugins QuickJS estende o servidor com fontes de áudio personalizadas, fornecedores de metadados e controlo de dispositivos sem recompilar o binário.

O autoalojamento do Songloft mantém a sua coleção de música, histórico de audição e sessões autenticadas por JWT inteiramente no seu VPS — sem telemetria, sem análises de terceiros e sem um catálogo comercial rotativo a decidir o que permanece disponível. O binário sem CGO funciona confortavelmente em hardware de baixa potência enquanto ainda lida com transcodificação em tempo real e sessões multidispositivo.