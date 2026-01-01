SilverBullet é uma aplicação de apontamentos de código aberto e autoalojada, construída em torno de Markdown e concebida para gestão de conhecimento pessoal. Corre inteiramente no seu navegador como uma aplicação web progressiva, enquanto mantém todos os dados no seu próprio servidor — dando-lhe acesso offline, consultas em tempo real nos seus apontamentos e um poderoso sistema de plugins para extensibilidade.

Alojando o SilverBullet no seu VPS significa que os seus apontamentos estão sempre acessíveis a partir de qualquer dispositivo, sincronizados em tempo real e armazenados de forma privada sem depender de qualquer serviço de apontamentos na cloud.