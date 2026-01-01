Implemente o SilverBullet com instalação de um clique.
Aplicação de notas de código aberto com Markdown, consultas em tempo real e um sistema de plugins que funciona no seu navegador.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SilverBullet
SilverBullet é uma aplicação de apontamentos de código aberto e autoalojada, construída em torno de Markdown e concebida para gestão de conhecimento pessoal. Corre inteiramente no seu navegador como uma aplicação web progressiva, enquanto mantém todos os dados no seu próprio servidor — dando-lhe acesso offline, consultas em tempo real nos seus apontamentos e um poderoso sistema de plugins para extensibilidade.
Alojando o SilverBullet no seu VPS significa que os seus apontamentos estão sempre acessíveis a partir de qualquer dispositivo, sincronizados em tempo real e armazenados de forma privada sem depender de qualquer serviço de apontamentos na cloud.
Principais características de SilverBullet
Consultas ao vivo
Incorporar consultas dinâmicas nas notas que extraem e exibem dados de toda a base de conhecimento em tempo real.
Ecossistema de plugins
Estenda a funcionalidade com plugins da comunidade para tarefas, calendários, sincronização Git, conclusão por IA e muito mais.
PWA Offline-first
Funciona offline como uma aplicação web progressiva – as edições sincronizam automaticamente quando se reconectar.
Markdown nativo
Escreva em Markdown padrão com links estilo wiki, etiquetas e metadados de front matter para anotações estruturadas.
Paleta de comandos
Interface controlada por teclado com comandos de barra e uma paleta de comandos para navegação e ações rápidas.
Por que executar SilverBullet na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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