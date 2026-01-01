Implemente o Yamtrack com um clique.
Rastreador de multimédia autoalojado para filmes, séries de TV, anime, manga, jogos e livros com integração Jellyfin.
Escolha um plano VPS para Yamtrack
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Yamtrack
O Yamtrack é uma aplicação de controlo de multimédia autoalojada que consolida as suas listas de visualização e reprodução de filmes, séries de TV, anime, manga, jogos, livros e banda desenhada num único painel de controlo. Recolhe metadados do TMDB e de outras fontes para fornecer detalhes ricos sobre cada item monitorizado, com controlo de progresso e gestão de estado.
Autoalojar o Yamtrack num VPS mantém todo o seu histórico de consumo de multimédia privado, sem rastreamento por terceiros. A integração com o Jellyfin permite o controlo automático de visualizações a partir do seu servidor multimédia, a vista de calendário mostra os lançamentos agendados, e a importação de Trakt, MAL e AniList torna a migração de serviços existentes simples.
Principais características de Yamtrack
Monitorização multimédia
Acompanhe filmes, séries de TV, anime, manga, jogos, livros e banda desenhada num painel de controlo unificado com o estado por item.
Integração Jellyfin
Marcar automaticamente filmes e episódios como vistos quando reproduzidos no Jellyfin, sem registo manual.
Importar de Trakt & MAL
Migre o histórico de visualizações existente do Trakt, MyAnimeList, AniList e outros serviços para o Yamtrack com alguns cliques.
Calendário de lançamento
Consulte as próximas datas de lançamento para séries, filmes e jogos que segue num calendário para planear o seu horário de visualização.
Notificações de lançamento
Receba alertas sobre novos episódios e lançamentos via Discord, Telegram ou Slack para qualquer item na sua lista de acompanhamento.
Por que executar Yamtrack na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.