O Yamtrack é uma aplicação de controlo de multimédia autoalojada que consolida as suas listas de visualização e reprodução de filmes, séries de TV, anime, manga, jogos, livros e banda desenhada num único painel de controlo. Recolhe metadados do TMDB e de outras fontes para fornecer detalhes ricos sobre cada item monitorizado, com controlo de progresso e gestão de estado.

Autoalojar o Yamtrack num VPS mantém todo o seu histórico de consumo de multimédia privado, sem rastreamento por terceiros. A integração com o Jellyfin permite o controlo automático de visualizações a partir do seu servidor multimédia, a vista de calendário mostra os lançamentos agendados, e a importação de Trakt, MAL e AniList torna a migração de serviços existentes simples.