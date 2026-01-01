O DbGate é um gestor de bases de dados de código aberto e multiplataforma que suporta MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra e Amazon Redshift através de uma única interface baseada na web. Em vez de alternar entre ferramentas específicas de fornecedores, conecta-se a todas as bases de dados a partir de um único espaço de trabalho, executa consultas SQL ou NoSQL em várias abas, edita tabelas diretamente e compara esquemas entre ambientes.

O autoalojamento do DbGate no seu próprio VPS mantém as cadeias de conexão, consultas guardadas e dados exportados inteiramente na sua infraestrutura, sem telemetria na nuvem ou licenciamento por posto. A interface do navegador é acessível a partir de qualquer dispositivo, tornando-a útil para inspeção de dados ad-hoc, administração diária e depuração colaborativa, sem instalar um cliente de desktop em cada máquina de programador.