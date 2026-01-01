Implemente o DbGate com um clique.
Gestor de bases de dados multiplataforma de código aberto que suporta MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis e muitos outros motores SQL e NoSQL.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DbGate
O DbGate é um gestor de bases de dados de código aberto e multiplataforma que suporta MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra e Amazon Redshift através de uma única interface baseada na web. Em vez de alternar entre ferramentas específicas de fornecedores, conecta-se a todas as bases de dados a partir de um único espaço de trabalho, executa consultas SQL ou NoSQL em várias abas, edita tabelas diretamente e compara esquemas entre ambientes.
O autoalojamento do DbGate no seu próprio VPS mantém as cadeias de conexão, consultas guardadas e dados exportados inteiramente na sua infraestrutura, sem telemetria na nuvem ou licenciamento por posto. A interface do navegador é acessível a partir de qualquer dispositivo, tornando-a útil para inspeção de dados ad-hoc, administração diária e depuração colaborativa, sem instalar um cliente de desktop em cada máquina de programador.
Principais características de DbGate
SQL e NoSQL juntos
Ligue-se a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra e muito mais a partir de um único espaço de trabalho, sem ter de alternar entre clientes específicos de fornecedores.
Editor de consultas multi-separadores
Execute consultas SQL ou MongoDB em vários separadores com preenchimento automático, realce de sintaxe e histórico persistente que sobrevive a reconexões e reinícios.
Editor visual de tabelas
Navegue, filtre, ordene e edite linhas diretamente com uma grelha tipo folha de cálculo, depois confirme as alterações através de uma diferença SQL gerada antes que cheguem à base de dados.
Comparar e exportar esquema
Compare esquemas entre duas bases de dados, gere SQL de migração e exporte tabelas ou consultas para CSV, JSON, dumps SQL ou Excel diretamente do navegador.
Criador de Diagramas ER
Visualize relacionamentos com um diagrama ER interativo, depois exporte o layout como SVG ou PNG para documentação e revisões de arquitetura.
Por que executar DbGate na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.