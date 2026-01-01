Implemente Invidious com instalação num clique.
Interface alternativa para o YouTube que respeita a privacidade — veja vídeos sem anúncios, rastreamento ou uma conta Google.
Escolha um plano VPS para Invidious
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Invidious
Invidious é uma interface alternativa de código aberto, que respeita a privacidade, para o YouTube que permite aos espetadores ver vídeos, navegar por canais e seguir subscrições sem se exporem ao rastreamento, publicidade ou requisitos de conta do YouTube. A interface web (UI) obtém dados de vídeo através de um proxy do lado do servidor, para que o YouTube nunca veja o endereço IP do espetador, a impressão digital do navegador ou os cookies de sessão — apenas o IP da instância Invidious aparece nos registos do YouTube.
Alojar o Invidious no seu VPS oferece uma experiência de visualização do YouTube pessoal e sem anúncios, além da capacidade de partilhar com amigos e familiares. As subscrições, listas de reprodução e histórico de visualização residem numa base de dados PostgreSQL privada no seu servidor, em vez de na sua conta Google, e os feeds RSS permitem-lhe seguir canais sem nunca abrir youtube.com.
Principais características de Invidious
Sem rastreamento ou anúncios
Os vídeos são encaminhados através do seu servidor, por isso o YouTube nunca vê os endereços IP dos espectadores, as impressões digitais do navegador ou os dados comportamentais – e não há anúncios pré-roll ou mid-roll.
Sem necessidade de conta Google
Assista a vídeos, subscreva canais, crie listas de reprodução e acompanhe o histórico de visualizações sem nunca iniciar sessão numa conta Google ou aceitar os termos do YouTube.
Subscrições e feeds
Subscreva os canais do YouTube através de uma conta local na sua instância Invidious, com feeds RSS opcionais para seguir canais em qualquer leitor de feeds.
Qualidade e escolha de codec
Escolha a qualidade de vídeo, o codec (VP9, AV1, H.264) e o idioma de áudio manualmente, em vez de deixar a qualidade automática do YouTube decidir por si.
Modo escuro e temas
Vários temas incorporados, incluindo um modo escuro limpo, além de uma interface de utilizador polida e minimalista, sem o motor de recomendação do YouTube ou a desordem da barra lateral.
API JSON para ferramentas
A API REST abrangente expõe dados de vídeo, informações do canal e resultados de pesquisa para que ferramentas externas se possam integrar sem fazer scraping de HTML.
Por que executar Invidious na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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