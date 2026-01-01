Invidious é uma interface alternativa de código aberto, que respeita a privacidade, para o YouTube que permite aos espetadores ver vídeos, navegar por canais e seguir subscrições sem se exporem ao rastreamento, publicidade ou requisitos de conta do YouTube. A interface web (UI) obtém dados de vídeo através de um proxy do lado do servidor, para que o YouTube nunca veja o endereço IP do espetador, a impressão digital do navegador ou os cookies de sessão — apenas o IP da instância Invidious aparece nos registos do YouTube.

Alojar o Invidious no seu VPS oferece uma experiência de visualização do YouTube pessoal e sem anúncios, além da capacidade de partilhar com amigos e familiares. As subscrições, listas de reprodução e histórico de visualização residem numa base de dados PostgreSQL privada no seu servidor, em vez de na sua conta Google, e os feeds RSS permitem-lhe seguir canais sem nunca abrir youtube.com.