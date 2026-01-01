Implemente Ubooquity com um clique.
Servidor doméstico autoalojado para ebooks e banda desenhada com um leitor web limpo e feed OPDS para aplicações móveis.
Escolha um plano VPS para Ubooquity
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ubooquity
O Ubooquity é um servidor doméstico gratuito e multiplataforma para ebooks, banda desenhada, revistas e PDFs. Analisa as suas pastas de biblioteca, gera miniaturas navegáveis e metadados, e serve tudo através de um leitor web limpo que lida com EPUB, CBZ, CBR, PDF e muito mais – além de um feed OPDS para aplicações de leitura móvel que preferem a sua própria interface.
Alojando o Ubooquity num VPS mantém a sua biblioteca de leitura privada e sempre disponível, com suporte multiutilizador, controlo de acesso baseado em funções, e um leitor de banda desenhada integrado baseado no navegador, otimizado para virar páginas em ecrã completo em computadores de secretária, tablets e telemóveis.
Principais características de Ubooquity
Ebooks, banda desenhada e PDFs
Biblioteca única que combina eBooks (EPUB), banda desenhada (CBZ, CBR) e documentos PDF, cada um com leitores e visualizadores adequados ao formato.
Leitor de banda desenhada no navegador
Leitor de banda desenhada em ecrã completo com virar de página, modo de página dupla, zoom e marcadores – construído especificamente para banda desenhada e manga.
Feed OPDS para aplicações móveis
Um endpoint OPDS compatível com os padrões integra-se com aplicações de leitura para iOS e Android, como Chunky, Marvin, Aldiko e outras.
Controlo de acesso multiutilizador
Contas por utilizador com permissões baseadas em funções permitem que as famílias partilhem uma biblioteca, mantendo as listas de leitura, o progresso e o acesso definidos por membro.
Análise automática da biblioteca
O scanner em segundo plano deteta novos ficheiros à medida que os adiciona ao volume da biblioteca, atualizando metadados e miniaturas sem intervenção manual.
Por que executar Ubooquity na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.