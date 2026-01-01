O Ubooquity é um servidor doméstico gratuito e multiplataforma para ebooks, banda desenhada, revistas e PDFs. Analisa as suas pastas de biblioteca, gera miniaturas navegáveis e metadados, e serve tudo através de um leitor web limpo que lida com EPUB, CBZ, CBR, PDF e muito mais – além de um feed OPDS para aplicações de leitura móvel que preferem a sua própria interface.

Alojando o Ubooquity num VPS mantém a sua biblioteca de leitura privada e sempre disponível, com suporte multiutilizador, controlo de acesso baseado em funções, e um leitor de banda desenhada integrado baseado no navegador, otimizado para virar páginas em ecrã completo em computadores de secretária, tablets e telemóveis.