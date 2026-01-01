Parseable é um data lake de observabilidade de código aberto construído especificamente para logs, métricas e traces. Escrito em Rust e armazenando dados em Apache Parquet, ingere telemetria de alto volume a uma fração do custo das stacks de logging tradicionais, mantendo o desempenho das queries rápido através de caching inteligente e armazenamento colunar.

Alojar o Parseable num VPS oferece um backend de observabilidade completo sob o seu próprio controlo: uma API de ingestão HTTP compatível com OpenTelemetry, um motor de queries integrado com suporte SQL, dashboards, alertas e acesso baseado em funções — tudo sem taxas de ingestão por GB, dependência de fornecedor ou envio de dados de log sensíveis para fornecedores SaaS de terceiros.