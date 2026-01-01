Instalação de Parseable com um clique.
Lago de dados de observabilidade de alto desempenho para registos, métricas e rastreios, construído em Rust sobre Apache Parquet.
Escolha um plano VPS para Parseable
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Parseable
Parseable é um data lake de observabilidade de código aberto construído especificamente para logs, métricas e traces. Escrito em Rust e armazenando dados em Apache Parquet, ingere telemetria de alto volume a uma fração do custo das stacks de logging tradicionais, mantendo o desempenho das queries rápido através de caching inteligente e armazenamento colunar.
Alojar o Parseable num VPS oferece um backend de observabilidade completo sob o seu próprio controlo: uma API de ingestão HTTP compatível com OpenTelemetry, um motor de queries integrado com suporte SQL, dashboards, alertas e acesso baseado em funções — tudo sem taxas de ingestão por GB, dependência de fornecedor ou envio de dados de log sensíveis para fornecedores SaaS de terceiros.
Principais características de Parseable
Armazenamento nativo de Parquet
Armazene eventos ingeridos como ficheiros Apache Parquet colunares para consultas analíticas rápidas e compressão dramática em comparação com JSON bruto.
Pronto para OpenTelemetry
Aceite registos, métricas e rastreios através do protocolo OpenTelemetry para que os coletores e SDKs existentes possam enviar dados sem alterações no código.
Motor de consulta SQL
Consultar a telemetria com SQL ANSI familiar em qualquer intervalo de tempo, com tempo de resposta inferior a um segundo em campos indexados e análises particionadas.
Dashboards integrados
Crie dashboards interativos e consultas guardadas diretamente no Parseable sem adicionar uma ferramenta de visualização separada.
Alertas e RBAC
Defina alertas baseados em limiares em fluxos de registos e conceda acesso restrito a equipas através de controlo de acesso baseado em funções em fluxos e inquilinos.
Retenção custo-eficaz
Cache inteligente e armazenamento em camadas mantêm os dados recentes prontos para consultas, enquanto as partições mais antigas permanecem comprimidas em disco para retenção a longo prazo.
Por que executar Parseable na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.