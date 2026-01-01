Instale o Filestash com um clique.
Gestor de ficheiros web autoalojado que fornece acesso via navegador a FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git e mais de 20 backends de armazenamento.
Escolha um plano VPS para Filestash
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Filestash
O Filestash é uma plataforma de gestão de ficheiros de código aberto e agnóstica de armazenamento que oferece uma interface de navegador limpa para aceder a ficheiros através de mais de 20 protocolos – FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox e outros. Em vez de manter clientes separados para cada sistema de armazenamento, o Filestash unifica-os sob uma única interface web intuitiva.
Alojando o Filestash no seu próprio VPS, mantém as suas credenciais de armazenamento e transferências de ficheiros totalmente sob o seu controlo, sem taxas de subscrição e sem dependências de terceiros. Conecte-se a qualquer armazenamento que já utilize, configure a autenticação e partilhe o acesso com a sua equipa.
Principais características de Filestash
20+ Backends de Armazenamento
Ligue-se a FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox e muito mais a partir de uma única interface unificada sem mudar de cliente.
Múltiplos Protocolos de Acesso
Aceda aos seus ficheiros através da interface web, gateway SFTP, WebDAV, ou API compatível com S3 – fazendo com que o Filestash funcione com as suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes.
Edição de Documentos No Navegador
Edite documentos de escritório diretamente no navegador com integração opcional do Collabora Online – sem necessidade de aplicações de desktop ou downloads de ficheiros.
Arquitetura de plugin
Estenda o Filestash com plugins para visualizadores de ficheiros especializados, backends de autenticação, conectores de armazenamento e automação de fluxos de trabalho.
Pesquisa com IA
A pesquisa inteligente e as pastas inteligentes ajudam a localizar rapidamente ficheiros em todos os sistemas de armazenamento conectados.
Por que executar Filestash na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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