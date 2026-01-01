O Filestash é uma plataforma de gestão de ficheiros de código aberto e agnóstica de armazenamento que oferece uma interface de navegador limpa para aceder a ficheiros através de mais de 20 protocolos – FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox e outros. Em vez de manter clientes separados para cada sistema de armazenamento, o Filestash unifica-os sob uma única interface web intuitiva.

Alojando o Filestash no seu próprio VPS, mantém as suas credenciais de armazenamento e transferências de ficheiros totalmente sob o seu controlo, sem taxas de subscrição e sem dependências de terceiros. Conecte-se a qualquer armazenamento que já utilize, configure a autenticação e partilhe o acesso com a sua equipa.