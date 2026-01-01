Implemente o Collabora Online com instalação de um clique.
Suite de escritório online autoalojada baseada no LibreOffice que permite às equipas coeditar documentos, folhas de cálculo e apresentações no navegador.
Escolha um plano VPS para Collabora Online
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Collabora Online
O Collabora Online é uma suite de escritório online autoalojada baseada na tecnologia LibreOffice que funciona inteiramente no navegador. As equipas abrem documentos Word, Excel e PowerPoint diretamente de uma aplicação de armazenamento de ficheiros como Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells e coeditam-nos em tempo real com cursores em direto, comentários, controlo de alterações e pré-visualizações instantâneas — sem necessidade de cliente de desktop, Microsoft 365 ou Google Workspace.
Autoalojar o Collabora no seu próprio VPS mantém cada documento, folha de cálculo e apresentação numa infraestrutura que controla. Combine-o com uma das aplicações de armazenamento de ficheiros neste catálogo para dar à sua equipa uma substituição completa no local para suites de escritório na nuvem, com total compatibilidade de formato de ficheiro e sem taxas por utilizador.
Principais características de Collabora Online
Colaboração em tempo real
Vários utilizadores editam o mesmo ficheiro do Word, do Excel ou do PowerPoint em simultâneo, com cursores em tempo real, comentários e sincronização instantânea de alterações.
Compatibilidade com o Microsoft Office
Abra e guarde ficheiros .docx, .xlsx e .pptx sem perda de conversão graças à renderização nativa do LibreOffice de formatos OOXML.
Integra-se com armazenamento de ficheiros
Integra-se com Nextcloud, Seafile, Pydio Cells e outros servidores de ficheiros compatíveis com WOPI, sem qualquer alteração de código na aplicação anfitriã.
Controlar alterações e comentários
Rever documentos com o modo de controlo de alterações, comentários incorporados, sugestões e histórico de versões, familiar dos pacotes de escritório para computador.
Responsivo para telemóveis e tablets
A interface do editor otimizada para toque funciona em telemóveis, tablets e Chromebooks, para que os colaboradores possam editar a partir de qualquer dispositivo.
Por que executar Collabora Online na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.