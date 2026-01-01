O Collabora Online é uma suite de escritório online autoalojada baseada na tecnologia LibreOffice que funciona inteiramente no navegador. As equipas abrem documentos Word, Excel e PowerPoint diretamente de uma aplicação de armazenamento de ficheiros como Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells e coeditam-nos em tempo real com cursores em direto, comentários, controlo de alterações e pré-visualizações instantâneas — sem necessidade de cliente de desktop, Microsoft 365 ou Google Workspace.

Autoalojar o Collabora no seu próprio VPS mantém cada documento, folha de cálculo e apresentação numa infraestrutura que controla. Combine-o com uma das aplicações de armazenamento de ficheiros neste catálogo para dar à sua equipa uma substituição completa no local para suites de escritório na nuvem, com total compatibilidade de formato de ficheiro e sem taxas por utilizador.