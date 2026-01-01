Implemente o FalkorDB com instalação de um clique.
Base de dados de grafos de alto desempenho construída para GraphRAG, grafos de conhecimento e consultas Cypher em tempo real em escala.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FalkorDB
O FalkorDB é um motor de base de dados de grafos de código aberto construído sobre o Redis, projetado para consultas de grafos de alto desempenho utilizando a linguagem de consulta OpenCypher. Armazena dados de grafos nativamente em memória, permitindo tempos de travessia de sub-milissegundos através de relações complexas entre entidades — tornando-o uma excelente opção para pipelines GraphRAG, motores de recomendação, deteção de fraude, grafos de identidade e análise de topologia de rede.
O FalkorDB é fornecido com uma interface de utilizador baseada em navegador integrada na porta 3000, permitindo explorar grafos, executar consultas Cypher e visualizar relações de nós e arestas sem ferramentas adicionais. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os seus dados de grafos totalmente sob o seu controlo, sem limites de consulta, sem preços por nó e com acesso direto para ajustar as configurações de desempenho.
Principais características de FalkorDB
Linguagem de Consulta OpenCypher
Escreva consultas de grafo expressivas utilizando OpenCypher, a linguagem declarativa padrão da indústria para percorrer nós, arestas e padrões.
Web UI integrada
Explore gráficos, execute consultas Cypher e visualize relações diretamente no navegador sem instalar qualquer ferramenta de cliente adicional.
Desempenho em Memória
Os dados de grafo são armazenados nativamente na memória, permitindo tempos de travessia de sub-milissegundos mesmo em relações profundamente conectadas e de múltiplos saltos.
GraphRAG Pronto
Otimizado para pipelines de geração aumentada por recuperação que exigem atravessamento preciso e de baixa latência de grafos de conhecimento no momento da inferência.
Compatível com o Protocolo Redis
Comunica-se através do protocolo Redis para que qualquer biblioteca cliente Redis possa ligar-se ao FalkorDB sem drivers adicionais ou SDKs personalizados.
Autenticação de Palavra-passe
Garanta o acesso com autenticação por palavra-passe ao nível do Redis, mantendo os seus dados de grafo protegidos de ligações não autorizadas.
Por que executar FalkorDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.