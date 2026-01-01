O FalkorDB é um motor de base de dados de grafos de código aberto construído sobre o Redis, projetado para consultas de grafos de alto desempenho utilizando a linguagem de consulta OpenCypher. Armazena dados de grafos nativamente em memória, permitindo tempos de travessia de sub-milissegundos através de relações complexas entre entidades — tornando-o uma excelente opção para pipelines GraphRAG, motores de recomendação, deteção de fraude, grafos de identidade e análise de topologia de rede.

O FalkorDB é fornecido com uma interface de utilizador baseada em navegador integrada na porta 3000, permitindo explorar grafos, executar consultas Cypher e visualizar relações de nós e arestas sem ferramentas adicionais. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os seus dados de grafos totalmente sob o seu controlo, sem limites de consulta, sem preços por nó e com acesso direto para ajustar as configurações de desempenho.