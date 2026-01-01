Implemente Suwayomi numa instalação de um clique.
Servidor de manga e banda desenhada autoalojado que disponibiliza centenas de fontes Tachiyomi a qualquer navegador web.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Suwayomi
Suwayomi-Server é um servidor de leitura de manga e banda desenhada autoalojado — uma reescrita para desktop da popular aplicação Android Tachiyomi. Conecta-se a centenas de fontes de manga através do mesmo ecossistema de extensões do Tachiyomi, dando acesso a uma vasta biblioteca de títulos a partir de uma interface web limpa e acessível em qualquer dispositivo. Ao contrário dos serviços de manga baseados na nuvem com catálogos limitados e paywalls de subscrição, o Suwayomi funciona inteiramente no seu próprio servidor sem custos contínuos.
Todo o histórico de leitura, dados da biblioteca e transferências são armazenados localmente. O Suwayomi suporta atualizações automáticas da biblioteca, transferências de capítulos em formato CBZ, suporte a catálogo OPDS para aplicações de e-reader dedicadas e uma experiência de leitura personalizável — tornando-o uma plataforma autoalojada completa para entusiastas de manga e banda desenhada.
Principais características de Suwayomi
Centenas de fontes
Ligue-se a centenas de fontes de manga e banda desenhada utilizando o ecossistema de extensões Tachiyomi, abrangendo sites em dezenas de idiomas e géneros.
Atualizações automáticas da biblioteca
Defina um intervalo de atualização e o Suwayomi verifica automaticamente todas as séries monitorizadas para novos capítulos, mantendo a sua biblioteca atualizada sem necessidade de atualização manual.
Transferências de capítulos offline
Descarregue capítulos para leitura offline, opcionalmente guardados como arquivos CBZ compatíveis com qualquer aplicação de leitura de banda desenhada.
Suporte a catálogo OPDS
O catálogo OPDS integrado permite que aplicações de e-reader como o KOReader e o Panels se conectem diretamente à sua biblioteca Suwayomi para leitura em dispositivos dedicados.
Leitor baseado em navegador
Leia manga diretamente no navegador com um leitor completo que suporta layouts personalizados, modos de visualização de página e definições de direção de leitura.
Por que executar Suwayomi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.