Suwayomi-Server é um servidor de leitura de manga e banda desenhada autoalojado — uma reescrita para desktop da popular aplicação Android Tachiyomi. Conecta-se a centenas de fontes de manga através do mesmo ecossistema de extensões do Tachiyomi, dando acesso a uma vasta biblioteca de títulos a partir de uma interface web limpa e acessível em qualquer dispositivo. Ao contrário dos serviços de manga baseados na nuvem com catálogos limitados e paywalls de subscrição, o Suwayomi funciona inteiramente no seu próprio servidor sem custos contínuos.

Todo o histórico de leitura, dados da biblioteca e transferências são armazenados localmente. O Suwayomi suporta atualizações automáticas da biblioteca, transferências de capítulos em formato CBZ, suporte a catálogo OPDS para aplicações de e-reader dedicadas e uma experiência de leitura personalizável — tornando-o uma plataforma autoalojada completa para entusiastas de manga e banda desenhada.