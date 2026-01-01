MetaMCP é um proxy MCP (Model Context Protocol) de código aberto que agrega múltiplos servidores MCP num único endpoint unificado. Permite agrupar servidores em namespaces, aplicar middleware para limitação de taxa e observabilidade, e expor endpoints com autenticação — tudo sem modificar os seus clientes MCP existentes.

O autoalojamento do MetaMCP no seu próprio VPS oferece controlo total sobre a sua infraestrutura de ferramentas de IA. Ligue qualquer cliente MCP (Cursor, Claude Desktop ou agentes personalizados) a um gateway gerido, mantenha os segredos no lado do servidor, e dimensione o seu ecossistema de ferramentas sem reconfigurar cada cliente quando os servidores mudarem.