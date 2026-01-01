Implemente MetaMCP com instalação de um clique.
Agregador e gateway MCP unificado que permite gerir, compor e expor todos os seus servidores MCP através de um único endpoint.
Escolha um plano VPS para MetaMCP
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.
O que pode criar com MetaMCP
MetaMCP é um proxy MCP (Model Context Protocol) de código aberto que agrega múltiplos servidores MCP num único endpoint unificado. Permite agrupar servidores em namespaces, aplicar middleware para limitação de taxa e observabilidade, e expor endpoints com autenticação — tudo sem modificar os seus clientes MCP existentes.
O autoalojamento do MetaMCP no seu próprio VPS oferece controlo total sobre a sua infraestrutura de ferramentas de IA. Ligue qualquer cliente MCP (Cursor, Claude Desktop ou agentes personalizados) a um gateway gerido, mantenha os segredos no lado do servidor, e dimensione o seu ecossistema de ferramentas sem reconfigurar cada cliente quando os servidores mudarem.
Principais características de MetaMCP
Agregação do servidor MCP
Combine qualquer número de servidores MCP STDIO ou HTTP num único ponto final unificado ao qual os seus clientes se podem ligar.
Namespace espaços de trabalho
Agrupe servidores MCP em espaços de nomes isolados e alterne conjuntos completos de ferramentas para um ponto final com um clique.
Autenticação de Chave API
Proteja os pontos de extremidade com autenticação por token Bearer para que apenas clientes e agentes autorizados possam aceder às suas ferramentas.
Inspetor MCP integrado
Inspecione e depure os seus endpoints MetaMCP internamente com configurações de servidor guardadas para verificar se tudo funciona corretamente.
Apoio de Middleware
Aplicar middleware plugável para limitação de taxa, observabilidade e segurança em todo o tráfego MCP agregado.
SSO e OAuth
Suporte para fornecedores OpenID Connect permite autenticação única empresarial juntamente com a gestão de sessões local do Better Auth.
Por que executar MetaMCP na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Localização recomendada do servidor:
A verificar...
Lance localmente. Cresça globalmente
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Garantia de reembolso de 30 dias
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