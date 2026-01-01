O Apache Hop (Plataforma de Orquestração Hop) é um projeto de integração e orquestração de dados de código aberto incubado e graduado na Apache Software Foundation como o sucessor moderno do Pentaho Data Integration (Kettle). Permite que engenheiros de dados desenhem visualmente pipelines e fluxos de trabalho que movem e transformam dados entre ficheiros, bases de dados, filas de mensagens, armazéns na cloud e APIs SaaS sem escrever código personalizado.

Este modelo implementa o Hop Web, a versão baseada em navegador da GUI do Hop a correr no Apache Tomcat. Alojar o Hop no seu próprio VPS mantém cada string de conexão, credencial e conjunto de dados intermédio na infraestrutura que controla, sem taxas por utilizador, por pipeline ou por volume de linhas, comuns em plataformas ETL comerciais.