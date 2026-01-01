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O que pode criar com Apache Hop

O Apache Hop (Plataforma de Orquestração Hop) é um projeto de integração e orquestração de dados de código aberto incubado e graduado na Apache Software Foundation como o sucessor moderno do Pentaho Data Integration (Kettle). Permite que engenheiros de dados desenhem visualmente pipelines e fluxos de trabalho que movem e transformam dados entre ficheiros, bases de dados, filas de mensagens, armazéns na cloud e APIs SaaS sem escrever código personalizado.

Este modelo implementa o Hop Web, a versão baseada em navegador da GUI do Hop a correr no Apache Tomcat. Alojar o Hop no seu próprio VPS mantém cada string de conexão, credencial e conjunto de dados intermédio na infraestrutura que controla, sem taxas por utilizador, por pipeline ou por volume de linhas, comuns em plataformas ETL comerciais.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache Hop

Designer visual de pipeline

Editor de arrastar e largar com mais de 200 transformações e ações, abrangendo ficheiros, bases de dados, APIs, filas de mensagens e verificações de qualidade de dados – sem necessidade de Java ou Python para construir pipelines de produção.

GUI baseada em navegador

A mesma experiência da GUI do Hop que a do cliente de ambiente de trabalho, disponibilizada através do Tomcat para que as equipas possam criar pipelines a partir de qualquer navegador sem instalações locais de Java.

Execução agnóstica do motor

Crie uma vez e execute pipelines no motor nativo Hop engine, Apache Spark, Apache Flink, ou Google Cloud Dataflow através da abstração do runner Apache Beam.

Fluxos de trabalho orientados por metadados

Reutilize ligações, configurações de execução, modelos de pipeline e testes unitários como objetos de metadados de primeira classe submetidos ao git juntamente com as definições de pipeline.

Linhagem de dados integrada

Cada transformação regista entradas, saídas e mapeamentos de campos para que os analistas possam rastrear uma coluna até aos seus ficheiros ou tabelas de origem através de fluxos de trabalho complexos e multifásicos.

Por que executar Apache Hop na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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